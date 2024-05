Industrias con falta de gas y despidos: "Empezamos a ver cómo subsistir"

La falta de gas en Argentina afectó a las industrias santafesinas, que lidian con la recesión y atraviesan un presente preocupante.

Mariano Ferrazini, referente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), confirmó que este jueves volverían a tener suministro normal y explicó: “Se va normalizando la situación, primero los contratos firmes y luego los interrumpibles. Esperemos que al final de la jornada no haya ninguna restricción. Hay consumos de gas industriales que no pueden ser cortados, son parte de la red de domiciliarios. A ellos les informaron que debían ir a hacia un consumo de rampa cero. El que no cumplía con eso, pagaría el gas y las multas. Si pagabas 4 dólares, ibas a pagar 22 dólares”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Ferrazini contextualizó: “El momento del sector industrial es muy complejo. Nuestros niveles productivos son bajos. El consumo de gas que estábamos teniendo era bajo. Pero parar las plantas en momentos como estos es más duro, no queremos atrasar la producción y fallar en fechas de entrega”.

“El industrial tiende a ser optimista. No es una situación fácil. Algunos tienen expectativas porque ven que este es el piso y podría haber cambios en el segundo semestre. Otros son más pesimistas. Lo que se generó después de 7 meses de caída es un daño en la economía de la empresa. Empezamos a ver cómo subsistir”, expresó.

A la hora de diferenciar cada sector, destacó el buen pasar de empresas que trabajan en los rubros de gas, petróleo y minería, al tiempo que remarcó que en el agro hay mejoras. Por fuera de eso, el panorama no es alentador. “Los sectores relacionados al consumo interno tienen grandes problemas. Hay suspensiones. Lo primero que hubo fueron cortes de horas extras y contratos. Y también hay algunos despidos”, reveló Ferrazini.