De Pablo, tras el apoyo de Estados Unidos: "Esto es un día a día"

El economista Juan Carlos de Pablo, profesor de la Universidad de San Andrés y de la UCEMA (Universidad del CEMA), analizó la situación económica de Argentina en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. En medio de un clima de incertidumbre y tras la cumbre entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos, De Pablo destacó la importancia de las decisiones del gobierno y su impacto en el mercado.

Al referirse a las declaraciones del presidente sobre la economía, De Pablo afirmó que “es una tontería” hablar de si “lo peor ya pasó”. En cambio, resaltó que lo relevante son las acciones concretas del Ejecutivo: “Estamos delante de un Poder Ejecutivo con un señor que lucha, lucha, lucha”. En este contexto, mencionó dos anuncios del gobierno que buscan incentivar a los productores agropecuarios, incluyendo la exención de derechos de exportación para quienes vendan hasta el 31 de octubre.

El economista también hizo hincapié en la importancia de las expectativas del mercado, señalando que “los desesperados con vender se encontraron con los tipos que no tenían apuro para comprar”, lo que llevó a un aumento en los precios de los bonos. “No hay que sentirse mal si de repente una parte del aumento del precio de los bonos vuelve para abajo”, agregó, aludiendo a la volatilidad del mercado.

De Pablo también abordó la situación política y económica del país, destacando que “este es un día a día” y que es fundamental estar atentos a las decisiones del gobierno. “La determinación presidencial de que el equilibrio fiscal no se mueve es un dato relevante”, señaló, aunque advirtió que esto puede ser compatible con diferentes políticas fiscales.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, De Pablo recordó momentos históricos de apoyo, pero se mostró cauteloso respecto a las condiciones que podrían acompañar cualquier ayuda futura: “Quiero saber en qué consiste” la asistencia, refiriéndose a la necesidad de claridad en los términos de cualquier acuerdo.

Finalmente, De Pablo concluyó que la situación actual es compleja y requiere un análisis constante, sugiriendo que “una conversación entre gobernadores, intendentes y Presidentes de la Nación debería ser más fluida” para abordar los desafíos económicos del país.

Entrevista de Hernán Funes y Sergio Berensztein.