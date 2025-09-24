La nueva geopolítica y el apoyo de Estados Unidos

Por Sergio Berensztein

La reciente visita de Donald Trump a Argentina, donde se reunió con Javier Milei y su equipo, marca un hito en la relación entre ambos países. Trump destacó el "gran trabajo" que se está realizando en Argentina y la importancia de este país como un aliado estratégico para Estados Unidos. Luis "Toto" Caputo, presente en el encuentro, mostraba su entusiasmo, reflejando el optimismo que esta nueva relación genera.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué ahora Estados Unidos muestra tanto interés en Argentina? Históricamente, el apoyo estadounidense ha estado condicionado por el contexto geopolítico. En el pasado, presidentes como George W. Bush optaron por dejar caer a Argentina en momentos críticos, como durante la implosión del régimen de convertibilidad. Ahora, la situación parece haber cambiado, y es crucial entender las motivaciones detrás de este nuevo enfoque.

Estados Unidos ha intervenido en crisis similares, como la de México en 1995, donde inyectó más de 40 mil millones de dólares para estabilizar su economía. Este antecedente nos recuerda que el apoyo financiero no es algo nuevo, pero es fundamental analizar por qué Argentina se encuentra en el centro de atención en este momento. Las especulaciones apuntan a que Estados Unidos busca recuperar influencia en la región, un espacio que ha sido ocupado por China en los últimos años.

La relación entre Argentina y Estados Unidos no es comparable a la que existía entre Grecia y Alemania durante la crisis de 2010. Sin embargo, hay un deseo claro de Estados Unidos de reactivar su papel en América Latina, limitando la influencia china y mostrando las ventajas de ser un aliado. Esto se traduce en un interés renovado por el Atlántico Sur y la Antártida, regiones estratégicas para el comercio y la seguridad global.

La Antártida, en particular, ha cobrado relevancia debido a sus recursos naturales. La competencia por la soberanía y el acceso a estos recursos se intensifica, y Estados Unidos busca establecer una presencia más significativa en la región. Este interés no es solo por la afinidad con el nuevo gobierno argentino, sino por una estrategia geopolítica más amplia.

Es importante destacar que la política estadounidense no siempre ha sido bien recibida en Argentina. La historia está marcada por un sentimiento antimperialista que trasciende las ideologías. La figura de Trump puede generar desconfianza, pero es necesario separar las personas de los intereses en juego. La cuestión esencial es cómo Argentina puede beneficiarse de esta nueva dinámica sin perder de vista su soberanía y sus valores.

En este contexto complejo, el desafío para la política argentina radica en encontrar un equilibrio entre los intereses de Estados Unidos y las realidades internas del país. La capacidad de adaptación del sistema político argentino será crucial para aprovechar esta oportunidad sin caer en los errores del pasado. La historia nos enseña que las decisiones que se toman hoy tendrán repercusiones en el futuro, y es vital actuar con prudencia y visión.