Caso Spagnuolo y chats borrados del celular que entregó: "Juegan en otra liga"

La desaparición de los chats del exfuncionario Diego Spagnuolo, en particular sus comunicaciones con altos cargos oficiales, se ha convertido en uno de los ejes de una investigación que mezcla presuntas irregularidades, fuga de información y técnicas de borrado de datos. Expertos en ciberseguridad aportan claves para entender qué se puede recuperar y qué no.

En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, Rodrigo Álvarez, ex policía investigador y coordinador de la ONG Argentina Cibersegura, desglosó las complejidades técnicas que rodean al teléfono secuestrado. La principal pregunta: ¿es posible que la información borrada, especialmente los mensajes con figuras clave del gobierno, se haya perdido para siempre?

Álvarez explicó que la recuperación de datos depende de múltiples variables. “Hay que ver los pasos que se llevaron adelante para la eliminación de los archivos, el sistema operativo del dispositivo y el modelo del teléfono”, señaló. Aseguró que las fuerzas de seguridad en Argentina cuentan con herramientas de primer nivel, como el software israelí UFED de Cellebrite, capaz de aplicar “fuerza bruta” para descifrar contraseñas y acceder a un dispositivo bloqueado.

Sin embargo, hay un límite. “Si se elimina un audio o mensaje de WhatsApp y no se realiza una copia de seguridad posterior, esa información se pierde definitivamente, ni siquiera se puede recuperar de la nube”, afirmó el especialista. Esta precisión técnica abre la puerta a la posibilidad de que los chats no existan, pero también alimenta la sospecha de una acción intencional.

Consultado sobre si Spagnuolo pudo haber recibido asistencia técnica durante las horas en que fue buscado por la justicia antes de aparecer en su country, Álvarez fue contundente: “Yo considero que sí, y más en un nivel de ese tipo, donde están jugando en otra liga”. Aunque aclaró que es una opinión personal, la consideró “muy posible” tratándose de información sensible.

Respecto a la existencia de un “borrado especial” que impida la recuperación, el experto confirmó que sí existe. “Hacer un borrado a bajo nivel del dispositivo”, explicó, aunque aclaró que una acción tan radical “es sospechosa” y “te pone en el ojo de la tormenta”.

Lo normal, indicó, es que un usuario elimine chats específicos por almacenamiento, pero no toda la información del teléfono. Además, toda acción deja un rastro digital imborrable: “Todo registro que se hace en un dispositivo electrónico deja un log; te delata con día, hora, minuto y segundo”.

En cuanto a las deudas de transparencia en la función pública, comentó: “El manejo de información debería ser a través de comunicaciones cifradas con un dispositivo oficial para que no quede comprometida la persona”. Esto permitiría distinguir la vida privada de la pública y dejaría un registro oficial de las negociaciones estatales, sujeto al escrutinio ciudadano y judicial.

Finalmente, descartó que enviar el teléfono al exterior represente una ventaja hoy en día. “Las Fuerzas Federales de Argentina hoy tienen Cellebrite ConUFED; estamos a la altura de Estados Unidos o Brasil. Mandarlo afuera ya no tiene sentido”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.