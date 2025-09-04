En vivo

Política y Economía

Peritos confirmaron que los mensajes borrados de Spagnuolo no pueden recuperarse

Los mensajes "no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron", precisaron desde la DATIP 

04/09/2025 | 15:41Redacción Cadena 3

FOTO: El extitular de Andis, Diego Spagnuolo, y el presidente Javier Milei. (Foto: X)

Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del ex titular del organismo Diego Spagnuolo no podrán recuperarse, revelaron fuentes judiciales.

Se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei -de quien el ex funcionario fue abogado- y Karina Milei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estos mensajes "no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron", precisaron peritos de la DATIP en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles contados desde hoy.

En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

Además en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados, los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker y el del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro celular, el de Emannuel Kovalivker no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.

Lectura rápida

¿Qué datos no podrán recuperarse? Los mensajes borrados del teléfono de Diego Spagnuolo no podrán recuperarse.

¿Quién es el presidente mencionado? El presidente mencionado es Javier Milei.

¿Dónde se secuestró otro celular? Se secuestró otro celular en la casa de Pilar.

¿Quiénes son los accionistas de la droguería mencionados? Los accionistas son Eduardo y Jonathan Kovalivker.

¿Qué problema hubo con el celular de Emannuel Kovalivker? No pudo peritarse porque no proporcionó la clave de acceso.

