Milei defendió a Karina y habló de “empate técnico” el domingo: “Cada voto vale”

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre. El evento tuvo lugar en el Club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui de Moreno, uno de los distritos más populosos del conurbano bonaerense, gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

Con su estilo característico, Milei ingresó al escenario caminando entre la militancia libertaria que colmó el predio. Desde allí lanzó un discurso cargado de advertencias y acusaciones contra el kirchnerismo, al que señaló como su principal adversario político.

“Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”, afirmó el mandatario, en uno de los pasajes centrales de su alocución.

Milei acusó a sus rivales de operar con maniobras en la recta final de la campaña: “A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”.

Así llegó Javier Milei al acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, provincia de Buenos Aires. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/4soSatDCKV — Corta (@somoscorta) September 3, 2025

También se refirió a los incidentes que protagonizó días atrás en Lomas de Zamora: “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos sí necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”.

En otro tramo, elevó el tono de su mensaje: “A su cobardía, le oponemos coraje en la defensa del cambio. Tiene que quedar en claro que la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros. Extreman sus actos violentos porque están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”.

El jefe de Estado también rechazó las acusaciones contra su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a las que volvió a calificar como una “opereta”: “En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”.

?? "Se metieron con la mi hermana, vaya que están asustados"



Después de las denuncias por supuestas coimas, Javier Milei defendió a su hermana Karina en el cierre de campaña de la Libertad Avanza.



??#BatallaCultural, con @nbg__ y @gsued pic.twitter.com/XwQiEjvfMB — El Destape 1070 (@eldestape_radio) September 3, 2025

Milei agradeció públicamente a Karina, a quien definió como “el jefe” y le atribuyó “la odisea” de haber llevado adelante el armado político nacional, en particular en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, dejó un mensaje de desafío: “Tenemos enfrente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta ante el avance de las ideas de la libertad. Parece que no tomaron nota de que yo me agrando en la adversidad. Hasta el 26, le pueden sumar niveles de dificultad que las vamos a pasar más todavía”.

El primero en tomar la palabra fue Sebastián Pareja, quien se dirigió a los militantes con un mensaje de respaldo a la libertad y en rechazo a lo que calificó como “operaciones políticas”.

Se entusiasmó Pareja pic.twitter.com/Q23ioNNw87 — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) September 3, 2025

“Hoy acá en Moreno estamos los que defendemos la libertad, no crean en operaciones”, expresó. En su discurso, apuntó contra las administraciones anteriores: “Ellos vinieron a ser esa droga que se cargó a dos generaciones nuestras. Compraron espejitos de colores durante décadas”.

Luego fue el turno de Diego Valenzuela, quien habló de un quiebre en la historia política de la provincia de Buenos Aires: “Este domingo le vamos a decir nunca más a la provincia que duele”. Y agregó: “El domingo votamos la boleta del cambio, la del presidente Milei”.

??Diego Valenzuela en #Moreno



?"Recorrí los 24 distritos, me encontré con el ABANDONO, con la decadencia, la falta de AGUA y cloacas"

?"Es terrible lo que le hicieron las 2 décadas de Kirchnerismo en la Provincia de Bs As" @JMilei @dievalen pic.twitter.com/feO6p4tDKK — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) September 3, 2025

En su discurso, Valenzuela se enfocó en el clima de negocios y las condiciones de inversión: “Cuando nosotros vemos una empresa les ponemos la alfombra roja, los invitamos a invertir y generar trabajo. Por eso vamos contra los degenerados fiscales. El miedo tiene que cambiar de lado, hoy lo tiene la gente y lo tienen que tener los chorros”.

Así será fue el traslado del presidente

El Presidente partió directamente desde la Residencia Presidencial de Olivos y desde allí se trasladará al Aeropuerto de Internacional Jorge Newbery, donde partirá rumbo a Los Ángeles para encarar su viaje de dos días en Estados Unidos para reunirse con empresarios.

En medio de un clima de paranoia, la Casa Militar reforzó las medidas de seguridad tras la filtración de audios de Karina Milei, incrementando los controles internos y los barridos en la Casa de Gobierno. El cierre de campaña en Moreno se perfila como un evento de alto riesgo, en el que las tensiones políticas y las advertencias cruzadas dominan la previa.

Más de un centenar de uniformados de Gendarmería Nacional y Policía Federal están presentes en la zona, donde se ha montado un campamento policial.

“Moreno es un desastre. Los candidatos solo vienen a hacer promesas”, declaró un vecino de la zona a Cadena 3, presente en Moreno.

Tensión entre los vecinos de Moreno en la previa del acto

La intendenta pide evitar manifestaciones durante el cierre de campaña de Milei

A horas de que el presidente Javier Milei lidere el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un predio rural de Moreno, la intendenta local, Mariel Fernández, instó a los vecinos a no acercarse al lugar para manifestarse en contra del mandatario. La solicitud se fundamenta en razones de seguridad, ante la expectativa de una gran concurrencia al evento que se realizará a campo abierto en el municipio bonaerense.

Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden. pic.twitter.com/iOPfn9fbMV — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) September 3, 2025

“Sé que hay mucho enojo por las personas con discapacidad y los jubilados, pero les pido a todas las familias... hoy no es un día para manifestarse”, expresó Fernández, buscando evitar incidentes durante la jornada. La intendenta llamó a la calma y a priorizar la seguridad de los asistentes, en un contexto de alta tensión política a pocos días de las elecciones.

La advertencia de Kicillof sobre la seguridad

El gobernador Axel Kicillof, líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), calificó la convocatoria como "muy sospechosa" y responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por cualquier incidente que pueda ocurrir.

En un comunicado, Kicillof acusó al oficialismo de buscar "episodios de violencia" para desviar la atención del escándalo por presuntas coimas en la Andis. Además, instó a los vecinos de Moreno a no asistir al acto y expresar su descontento en las urnas el domingo, destacando que "el voto es el verdadero modo de ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira".

La tensión se agudizó tras una entrevista en la que Milei acusó al kirchnerismo de planear "manifestaciones violentas" o incluso un atentado contra su vida. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en La Plata, donde se señaló la falta de preparación del lugar elegido para el acto.

Según un informe del Ministerio de Seguridad bonaerense, el predio presenta problemas como terrenos anegados, iluminación deficiente, accesos limitados y falta de vallado adecuado, lo que podría complicar la seguridad y la atención médica en caso de emergencia.

El operativo de seguridad estará a cargo de Casa Militar y fuerzas federales, con la participación de figuras clave como Ramón "el Nene" Vera, exprecandidato a intendente de Moreno, y el equipo de Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense.

El acto se da en un contexto de antecedentes violentos. En la última semana, se registraron agresiones en Junín, donde militantes kirchneristas atacaron a libertarios; en Lomas de Zamora, donde una caravana presidencial fue interrumpida por piedrazos; y en Corrientes, donde una caminata de Karina Milei y otros dirigentes terminó en incidentes. Estas situaciones elevaron la preocupación en la Casa Rosada, donde esta mañana Milei encabezó una reunión de Gabinete para alinear la gestión y abordar la seguridad del evento. Un funcionario, al salir, desafió a los opositores: "Si quieren venir, que vengan".

Kicillof, por su parte, criticó la organización del acto, advirtiendo sobre la participación de “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”, aunque sin precisar nombres. También señaló que el lugar no está preparado para un evento con presencia presidencial.