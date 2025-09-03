En vivo

Política y Economía

Kicillof responsabilizó a Milei por la violencia que pueda haber en Moreno

El gobernador acusó al oficialismo de "sembrar caos" y "buscar desorden para distraer". "No confiamos en este Gobierno", advirtió en un duro comunicado.  

03/09/2025 | 14:47Redacción Cadena 3

FOTO: Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó directamente al presidente Javier Milei "de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse" durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza que se realizará este miércoles en Moreno. En un inusual y duro comunicado, también le pidió a los vecinos de ese distrito que no asistan al evento.

Kicillof acusó al Gobierno Nacional de estar en un estado de "creciente desesperación" y de utilizar el caos como una estrategia política. "Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer", sentenció.

El mandatario bonaerense calificó la convocatoria en Moreno como "muy extraña y sospechosa", al señalar que se eligió un lugar no preparado y que en su organización intervienen "personajes con más prontuario delictivo que experiencia política". Además, recordó las "llamativas fallas en la seguridad" de los actos previos en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, que estuvieron a cargo de fuerzas federales.

Ante este escenario, el gobernador hizo un llamado directo a la ciudadanía. "Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto", solicitó, y agregó que "el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo".

Finalmente, Kicillof aclaró que, si bien la Policía Bonaerense colaborará con el operativo de seguridad como le fue solicitado, la desconfianza es total. "Cumpliremos con la solicitud, pero no confiamos en este Gobierno", advirtió, y cerró: "Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse".

Lectura rápida

¿Quién responsabilizó al presidente de posibles hechos de violencia?
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al presidente Javier Milei.

¿Qué evento se menciona en el artículo?
Se menciona el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza que se realizará en Moreno.

¿Cuándo se llevará a cabo el acto de cierre de campaña?
El acto se realizará este miércoles.

¿Qué pidió Kicillof a los vecinos de Moreno?
Kicillof pidió a los vecinos que no asistan al acto.

¿Cuál fue la postura de Kicillof sobre la seguridad del evento?
Kicillof expresó desconfianza hacia el Gobierno y advirtió sobre la seguridad del evento.

