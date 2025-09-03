FOTO: Ponen en duda la seguridad del presidente en el cierre de campaña en Moreno

El Gobierno provincial acusó a la Provincia de habilitar una zona liberada que podría poner en riesgo al presidente Javier Milei en Moreno, donde planea cerrar su campaña. El ministro de Seguridad de Buenos Aires indicó que no puede garantizar la seguridad del mandatario y desaconsejó su visita.

En este marco, el gobernador Kicillof asumió la responsabilidad de cualquier eventual acto de violencia. Ismael Castro, secretario de Seguridad de Moreno, manifestó a Cadena 3: "Coincido en relación al lugar, específicamente, a lo que es la parcela rural en la que está emplazada este club, que no tiene un perímetro de material".

Castro destacó que, históricamente, eventos políticos similares se han realizado en lugares con mejor infraestructura. "Lo que nosotros entendemos que hubiese sido necesario tal vez tuviera una coordinación de casa militar", argumentó.

La coordinación del operativo de seguridad, según Castro, debería haber incluido al municipio para facilitar una mejor planificación. "No hubo un llamado, ni una coordinación con nosotros", mencionó, sugiriendo que la decisión fue unilateral.

A pesar de las preocupaciones, el secretario aseguró que no hay información sobre un posible ataque. "No tenemos conocimiento de nada organizado en función de un ataque al Presidente", afirmó.

La posición de Castro es clara: "Es perfectamente lógico que se quiera hacer campaña y que hayan elegido un distrito como Moreno", pero enfatizó la necesidad de una mejor organización de la seguridad en un evento de la magnitud que implica la presencia del presidente.

Finalmente, agregó que tanto desde el municipio como desde su equipo se promueve un ambiente pacífico y seguro para todos, aunque reconoce que no se puede controlar el comportamiento individual de manifestantes.

Entrevista de Ahora País