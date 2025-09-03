FOTO: Los riesgos y desafíos en la campaña de Milei en el Conurbano bonaerense.

Por Fernando Genesir

El próximo domingo son las elecciones provinciales en Buenos Aires y en ese contexto el presidente Javier Milei va hoy al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el distrito bonaerense de Moreno. Luego del ataque a piedrazos contra la caravana presidencial en Lomas de Zamora, el nuevo desembarco de Milei en el Conurbano genera inquietud.

Un informe reservado del Ministerio de Seguridad bonaerense advierte que la visita de Milei a Moreno implica graves riesgos. El documento, dirigido desde el Ministerio de Seguridad de Axel Kicillof a la Casa Militar, sostiene que el acto de hoy en Moreno presenta serios peligros debido a la presencia de escombros en los alrededores.

El informe menciona que el lugar del evento, el Club Villa Ángela se encuentra con viviendas en construcción y pilas de escombros. Además, las calles son de tierra y el terreno tiene un mejorado consolidado con escombros, lo que facilita la posibilidad de arrojar objetos.

Se destaca que la cancha de fútbol donde se realizará el acto no cuenta con la infraestructura mínima para albergar un evento masivo. El predio tiene un alambrado precario y el terreno está anegado por las lluvias, lo que dificulta la circulación de vehículos, incluso de aquellos blindados.

El ministro Alonso, en una nota para Infobae, menciona el clima social del barrio como un factor de riesgo. La situación en Moreno se describe como caótica, y la falta de infraestructura es alarmante.

Finocchiaro, ex-ministro de Educación, señala que la actitud del gobierno provincial es irresponsable y critica la falta de garantías de seguridad en un acto de campaña electoral.

El ministro Kicillof describe la situación en Moreno como un abandono y una ineptitud del gobierno, resaltando que la falta de infraestructura y las malas condiciones de vida afectan a miles de bonaerenses.

La radiografía del conurbano bonaerense muestra un desastre en las condiciones de vida, evidenciando el fracaso de la gestión peronista en la región. A pesar de las advertencias, se permite que los ciudadanos continúen viviendo en esas condiciones precarias.