Experto aseguró que "hubo fallas" en la seguridad de Milei

FOTO: Experto en seguridad aseguró que "hubo fallas" en la seguridad de Milei

Referentes políticos condenan la violencia política, poniendo énfasis en la necesidad de erradicarla. Se destacan recientes incidentes donde el presidente fue evacuado debido a situaciones preocupantes. La violencia, según los expertos, no puede ser ignorada en el contexto actual.

Luis Vicat, licenciado en seguridad y excomisario inspector, asegura que "hubo fallas en el diseño y cumplimiento del protocolo de protección" del presidente. Agrega que es esencial realizar un análisis previo del nivel de riesgo en eventos públicos.

Vicat destacó el primero de los incidentes, cuando arrojaron una botella que pudo haber contenido ácido, y subrayó la importancia de la anticipación y la preparación en la seguridad presidencial. "Esperemos que no haya una tercera ocasión donde la violencia se materialice", afirmó.

El experto señaló la falta de preparación del equipo de seguridad, indicando que la camioneta del presidente no contaba con medidas adecuadas. "Dejar un bolquete de desechos en el camino es un riesgo que se podría haber evitado", explicó.

La falta de acción de las fuerzas de seguridad durante el incidente también despertó alerta para el experto: "Se notó una pasividad en la respuesta ante los ataques", mencionó, sugiriendo que la seguridad debe ser reforzada con un mayor control ante posibles peligros en eventos públicos.

Respecto a la protección en grandes ciudades, Vicat indicó que "deberíamos escalar en protección preventiva". Propuso la incorporación de tecnología, como drones, para detectar posibles amenazas en tiempo real.

Vicente sugirió que "hay que mejorar un poquito los diseños y el cumplimiento de esos diseños tácticos y estratégicos" para evitar futuros incidentes. Propuso que, en lugar de realizar actos en espacios abiertos, se considere la opción de "hacerlo en un lugar más cerrado y controlado".

Finalmente, resaltó que la custodia de personalidades públicas es compleja, especialmente cuando estas no siguen las recomendaciones de seguridad. "Sería mejor realizar eventos en lugares cerrados y controlados para garantizar la seguridad", concluyó Vicat.

Entrevista de Ahora País