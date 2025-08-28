En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Experto aseguró que "hubo fallas" en la seguridad de Milei

Luis Vicat, excomisario y licenciado en Seguridad, destacó errores en la seguridad presidencial y propuso medidas preventivas. 

28/08/2025 | 13:02Redacción Cadena 3

FOTO: Experto en seguridad aseguró que "hubo fallas" en la seguridad de Milei

  1.

    Audio. Experto aseguró que "hubo fallas" en la seguridad de Milei

    Ahora país

    Episodios

Referentes políticos condenan la violencia política, poniendo énfasis en la necesidad de erradicarla. Se destacan recientes incidentes donde el presidente fue evacuado debido a situaciones preocupantes. La violencia, según los expertos, no puede ser ignorada en el contexto actual.

Luis Vicat, licenciado en seguridad y excomisario inspector, asegura que "hubo fallas en el diseño y cumplimiento del protocolo de protección" del presidente. Agrega que es esencial realizar un análisis previo del nivel de riesgo en eventos públicos. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vicat destacó el primero de los incidentes, cuando arrojaron una botella que pudo haber contenido ácido, y subrayó la importancia de la anticipación y la preparación en la seguridad presidencial. "Esperemos que no haya una tercera ocasión donde la violencia se materialice", afirmó. 

El experto señaló la falta de preparación del equipo de seguridad, indicando que la camioneta del presidente no contaba con medidas adecuadas. "Dejar un bolquete de desechos en el camino es un riesgo que se podría haber evitado", explicó. 

La falta de acción de las fuerzas de seguridad durante el incidente también despertó alerta para el experto: "Se notó una pasividad en la respuesta ante los ataques", mencionó, sugiriendo que la seguridad debe ser reforzada con un mayor control ante posibles peligros en eventos públicos.  

Respecto a la protección en grandes ciudades, Vicat indicó que "deberíamos escalar en protección preventiva". Propuso la incorporación de tecnología, como drones, para detectar posibles amenazas en tiempo real.  

Vicente sugirió que "hay que mejorar un poquito los diseños y el cumplimiento de esos diseños tácticos y estratégicos" para evitar futuros incidentes. Propuso que, en lugar de realizar actos en espacios abiertos, se considere la opción de "hacerlo en un lugar más cerrado y controlado".

Finalmente, resaltó que la custodia de personalidades públicas es compleja, especialmente cuando estas no siguen las recomendaciones de seguridad. "Sería mejor realizar eventos en lugares cerrados y controlados para garantizar la seguridad", concluyó Vicat.  

Entrevista de Ahora País 

Lectura rápida

¿Qué se condena en el artículo? Se condena la violencia política y se enfatiza la necesidad de erradicarla.

¿Quién es Luis Vicat? Es un licenciado en seguridad y excomisario inspector que analiza la protección del presidente.

¿Cuándo ocurrieron los incidentes mencionados? Los incidentes recientes se refieren a situaciones preocupantes que llevaron a la evacuación del presidente.

¿Dónde se sugiere mejorar la seguridad? Se sugiere mejorar la seguridad en eventos públicos y grandes ciudades.

¿Por qué es importante la preparación en seguridad? La preparación es crucial para prevenir incidentes de violencia y garantizar la seguridad de personalidades públicas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho