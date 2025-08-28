Milei dijo que el escándalo de los audios es una opereta: "No me van a asustar"

El presidente Javier Milei calificó el caso de los audios de Diego Spagnuolo como "una opereta de la política más rancia" durante un discurso ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

En un tono contundente, el mandatario también se refirió al ataque sufrido ayer en Lomas de Zamora, durante un acto de campaña para las elecciones legislativas bonaerenses, asegurando: "No nos vamos a dejar amedrentar con acciones cobardes. Gracias kukas, no me van a asustar".

Milei defendió los resultados de su programa económico y advirtió a la oposición: "Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar". Además, criticó la causa por presuntas coimas, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, lamentando que "los jueces pierdan tiempo con jugarretas de la política en lugar de perseguir el crimen".

Sobre las acusaciones, afirmó: "La opereta de esta semana es otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta. Estamos a disposición y esperamos que todo se aclare pronto".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Presidente acusó al kirchnerismo de orquestar maniobras para frenar su gestión: "Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico, infiltrarse y difamar".

En relación al ataque en Lomas de Zamora, donde un grupo arrojó piedras, Milei señaló: "Vienen por la libertad de todos los argentinos. Yo solo me puse en el camino". También anticipó un escenario de "fraude y campaña negativa" por parte del kirchnerismo en las elecciones del 7 de septiembre, afirmando que "si ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo".

En materia económica, Milei destacó logros como la eliminación del Impuesto País, el levantamiento del cepo cambiario y avances en la reducción de retenciones, proyectando que "para mitad del año que viene, la inflación será historia". En ese marco, respaldó a su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien calificó como "el mejor ministro de la historia argentina" por lograr superávit fiscal tras 123 años de déficit.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mandatario también apuntó contra el Congreso, al que describió como "secuestrado por lo peor de la política argentina: el kirchnerismo". Reiteró su compromiso de no negociar el superávit fiscal y advirtió: "Si la oposición insiste en aumentar el gasto de forma negligente, vetaremos cada cosa que inventen, y si no podemos sostener los vetos, los judicializaremos o recortaremos el gasto en otro lado".

Milei cerró con un mensaje optimista sobre su gestión: "Nuestro sendero es claro: bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y abrir la economía", mientras llamó a los bonaerenses a poner fin al "régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo" en las urnas.