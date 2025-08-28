En vivo

Milei volvió a apuntar contra Riquelme: "Creo que al presidente de Boca lo eligió un hincha de River"

El presidente de la Nación incluso bromeó con Luis “Toto” Caputo al respecto.

28/08/2025 | 13:51Redacción Cadena 3

FOTO: Milei junto a José Luis Espert y su hermana Karina.

El presidente Javier Milei volvió a expresar su disgusto con Juan Román Riquelme, quien encabeza la dirigencia de Boca, al asegurar que “creo que lo eligió un hincha de River”.

Durante su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio, Milei se refirió a la situación que vivió este miércoles en Lomas de Zamora cuando acompañó a José Luis Espert a un acto de campaña: “Era muy emocionante ayer enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert, mi hermana y algunos de los candidatos de la Tercera Sección. Era un espectáculo”.

En ese momento, Milei recordó: “Cuando jugaba en Chacarita seguí la campaña y no se dan una idea la cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras”.

Allí fue cuando el Presidente estaba por comentar una experiencia que vivió cuando era hincha de Boca, pero se interrumpió para apuntar contra Riquelme: “Creo que al presidente de Boca lo eligió un hincha de River. ¿No habrás sido vos, no? (por Luis ´Toto´ Caputo)”.

Lectura rápida

¿Quién criticó a Riquelme? Javier Milei expresó su disgusto hacia Juan Román Riquelme.

¿Qué dijo Milei sobre Riquelme? Afirmó que “creo que lo eligió un hincha de River”.

¿Dónde hizo estas declaraciones? En un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio.

¿Con quién estuvo Milei durante el acto de campaña? Acompañó a José Luis Espert y su hermana.

¿Cómo describió Milei la situación en Lomas de Zamora? La calificó de “emocionante” debido a la “lluvia de piedras”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

