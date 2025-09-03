Cómo es el club de Moreno donde Milei cerrará la campaña pese a advertencias

El Club Atlético Villa Ángela, ubicado en Trujui, Moreno, fue el escenario elegido por Javier Milei para cerrar su campaña en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la elección del lugar generó preocupaciones debido a su estado precario, con los accesos cubiertos de barro, la iluminación deficiente y una circulación del tránsito complicada.

A primera hora de la mañana, se observaron vallas y camiones de asalto de la Policía Federal en el predio. La circulación de estos vehículos dejó huellas de barro en la cancha donde se instalaría el escenario principal.

La falta de luz y el tránsito complicado en la zona generaron alertas en el equipo de seguridad del presidente ante la posibilidad de tener que evacuar rápidamente.

La reciente experiencia de piedrazos a una caravana del gobierno en Lomas de Zamora y los disturbios en Corrientes llevaron a reforzar las medidas de vigilancia en el evento. A pesar de ello, según LN+, se notaron bolsas de arena y piedras a los costados del predio, así como el mal estado de los alambrados que delimitaban las instalaciones del club.

El discurso de Milei está programado para las 19:30, pero las preocupaciones sobre su seguridad son evidentes. La calle Magallanes, que limita con el predio, es la única asfaltada en la zona y suele estar congestionada de vehículos.

El acceso para la cápsula de custodia de Milei se realizaría por el mismo sector donde se ubicaban los baños químicos. Sin embargo, la empresa encargada de estos servicios enfrentó dificultades para ingresar al club debido al barro acumulado, lo que obligó a los operarios a colocar las unidades manualmente.

Hasta ese momento, el operativo de seguridad incluye dos camiones de asalto de la Policía Federal Argentina y una unidad de la Prefectura, con la expectativa de sumar más refuerzos a medida que se acercara el acto proselitista.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó a Milei por cualquier acto de violencia que pudiera ocurrir durante el cierre de campaña. “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, afirmó Kicillof, quien destacó la necesidad de responsabilidad y apego a la democracia.

Las fuerzas de seguridad, compuestas por Prefectura, Gendarmería y la Policía, están apostadas en las afueras del Club Atlético Villa Ángela para garantizar la seguridad del presidente. La policía bonaerense asignó solo un móvil en la esquina de Capdevilla y Magallanes, junto a una motocicleta que no estaba destinada a la cobertura del evento.

En contraste, Gendarmería y Prefectura desplegaron camiones de asalto y patrulleros en las cercanías del club, reforzando la protección presidencial. Sin embargo, fuentes consultadas por LN+ indicaron que la comunicación entre las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales es escasa. Las puertas del club se abrirían a las 17 para el ingreso de la militancia libertaria, mientras que el presidente llegaría dos horas más tarde.