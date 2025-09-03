Quién es Cristian Mercatante, el periodista herido durante el acto de Milei

FOTO: Quién es Christian Mercante, el periodista herido durante el acto de Javier Milei en Moreno

Cristian Mercatante, el periodista del programa "Desayuno Americano" que fue brutalmente agredido este miércoles en el acto de Javier Milei en Moreno, es un cronista con una dura historia de vida, marcada por una tragedia familiar, adicciones y años de vivir en la calle, que logró superar hasta consolidarse en los medios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a una entrevista que el propio Mercatante brindó tiempo atrás, su adolescencia estuvo signada por el consumo de drogas y una tragedia familiar devastadora: su padre asesinó a su madre y luego se suicidó. A raíz de sus adicciones, fue internado en dos oportunidades.

El comunicador de 49 años relató en esa oportunidad que vivió en la calle durante siete años, entre 2004 y 2011, comiendo en comedores populares y "cirujeando". Durante ese período, también fue baleado por la espalda en un intento de robo, lo que derivó en una internación en un neuropsiquiátrico.

Su resurgimiento comenzó gracias a la ayuda de personas como la conductora Pamela David, a quien conoció en 2001 cuando fue finalista del reality El bar. Años más tarde, fue ella quien lo ayudó a conseguir su primer trabajo estable en la productora Kuarzo, donde empezó como asistente y hoy es productor de programas como “Los 8 escalones”.

Mercatante, que lleva diez años "limpio", utiliza su dura experiencia y su conocimiento de la calle en su rol como cronista de policiales para "Desayuno Americano" y el ciclo "Policías en Acción". "Cuando hago una pregunta es porque ya sé la respuesta", aseguró sobre cómo su pasado lo ayuda en su trabajo actual.