Incidentes y encapuchados en el acto de Milei: un periodista herido

Militantes libertarios y opositores intercambiaron piedrazos y golpes en las inmediaciones del club Villa Ángela. Cristian Mercatante fue atacado por un grupo de personas que estaban encapuchadas. 

03/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3

Una serie de incidentes se registraron este miércoles a la tarde en las inmediaciones del club Villa Ángela, en la localidad bonaerense de Moreno, donde el presidente Javier Milei encabeza el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo, resultando un periodista herido afuera del club donde habló el Presidente. 

Cristian Mercatante, conocido por su participación en un reality show y por trabajar como cronista de Desayuno Americano, por América TV, fue agredido durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

“Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue”, declaró tras el hecho. Según relató, se acercó a preguntar si eran personal policial porque “la gente estaba enojada con ellos” y no obtuvo respuesta. “Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así. No quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó”.

Militantes libertarios y opositores intercambiaron piedrazos y golpes de puño antes del inicio del acto, lo que obligó a la Policía a intervenir para sofocar los desmanes.

Encapuchados

Un grupo de decenas de personas encapuchadas ingresó al predio presuntamente con la complicidad de los efectivos de la Policía Federal, que custodiaban el lugar.

Las cámaras del canal C5N captaron el momento exacto en que los agentes federales permitieron el paso del grupo sin realizarles ningún tipo de requisa, a pesar de que ocultaban sus rostros.

Los individuos, que no portaban ninguna identificación partidaria de La Libertad Avanza, llevaban puestos buzos y camperas con capucha, además de gorras, para evitar ser identificados.

El ingreso de esta "patota" se produjo luego de que la intendenta de Moreno, la peronista Mariel Fernández, denunciara públicamente la posible irrupción de "barrabravas acarreados por los organizadores del acto".

