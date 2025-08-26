La Justicia accedió a un celular de Diego Spagnuolo y halló mensajes borrados

La Justicia Federal logró acceder a uno de los teléfonos celulares de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación por los audios que lo vinculan con presuntas coimas.

Según confirmaron fuentes judiciales, peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) realizaron una copia forense completa del dispositivo y entregaron la información al fiscal Franco Picardi, quien instruye la causa junto al juez Sebastián Casanello.

El análisis preliminar reveló la existencia de mensajes eliminados, aunque hasta el momento no se estableció si su contenido tenía relevancia para el expediente o si se trató de un intento deliberado de ocultar pruebas. Esta información será ahora sometida a un examen más exhaustivo para determinar su valor judicial.

El secuestro de los teléfonos de Spagnuolo se produjo el viernes pasado, durante un allanamiento ordenado por Casanello en un barrio privado de Pilar. En ese procedimiento, los investigadores incautaron un smartphone —cuyo patrón de desbloqueo no fue facilitado por el ex funcionario— y otro aparato que se encontraba dentro de su vehículo, aunque no sería de uso frecuente.

Además de los dispositivos de Spagnuolo, la Justicia también tiene en su poder los teléfonos de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y el de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Todos ellos aparecen vinculados a la trama que se investiga en torno a supuestas maniobras de corrupción en el organismo.

La información extraída del celular del ex titular de la ANDIS es considerada una pieza central en la causa y podría aportar elementos decisivos para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades. Mientras tanto, el expediente continúa avanzando bajo un estricto hermetismo judicial.