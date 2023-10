Advierten por la falta de gasoil: “Se va a dar un cuello de botella peor a 2022”

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, advirtió que a pesar de las condiciones adversas para el sector existe faltante de combustibles y que en caso de normalizarse las lluvias se daría “un cuello de botella” peor al vivido en 2022.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Salaverri explicó que “no se ha dado una situación tan grave como la del año pasado”, pero que “se dan distintas situaciones que afectan al sector". Y enumeró: “Muchas insumeras no tienen precio. Hay mucha mercadería que se consigue a boleta abierta, es decir, sin precio.Hay un proceso de inestabilidad en el que no se sabe qué va a pasar. Muchos de los sectores que tienen sus valores referenciados al dólar no quieren comercializar”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El problema es cuando empieza el cerco sobre el crédito diario. Ha desaparecido. Muchas veces los productos agropecuarios no tienen una relación con la inflación, entonces no sabe si lo que va a comercializar luego tienen ganancias”, concluyó.