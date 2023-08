Aumentos en neumáticos y combustibles complican el transporte de carga

El escenario económico actual continúa presentando desafíos para diversos sectores, y el transporte de carga no es la excepción.

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, Marcelo Becci, directivo de la Asociación de Transportes de Carga local, ofreció una perspectiva detallada sobre el impacto que los aumentos en los precios de neumáticos y combustibles tienen en la industria y cómo esto repercute en los servicios ofrecidos y las ganancias de las empresas.

"Nuestros insumos son prácticamente todos dolarizados desde lo que es un camión, un semirremolque, neumáticos, el mismo combustible y repuestos. Así que estamos en un problema grave dado que muchas empresas han sacado sus listas de ventas porque no tienen precio, no sabemos lo que se va a dar", explicó.

Y agregó: "En la modalidad del transporte es ajustar los precios mensualmente o bimestralmente, eso es lo que veníamos trabajando hasta el día de hoy, lo cual nos está perjudicando muchísimo porque en lo que es el índice de la FADEAC, que es el índice que nosotros tomamos y las grandes empresas toman en consideración para el aumento de los fletes, ya lleva en lo que va del año desde enero a julio un 60% de incremento".

Becci compartió su experiencia de cómo las petroleras han impactado directamente en las operaciones diarias de transporte. "Hoy solicitamos combustibles a los mayoristas, a Granel, para que nos traigan y bueno, no, hoy no tenían combustible, dice que las petroleras hoy no entregaron hasta que no estén los precios nuevos. Así que, bueno, esperemos que esto se solucione el día de mañana cuando cambie el precio porque si no se va a complicar para poder conseguir combustible también en la ruta", expresó.