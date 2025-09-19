En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

En vivo

Milei, sobre Schiaretti: "Además, tengo que romper con la demagogia"

El Presidente da un discurso en el marco de los 125 años de la Bolsa de Comercio. Por la tarde, encabezará un mitin al aire libre bajo la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" en el Parque Sarmiento.

19/09/2025 | 14:22Redacción Cadena 3

FOTO: Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

*En desarrollo.

Javier Milei llegó este viernes a Córdoba para encabezar un acto en la Bolsa de Comercio (BCC) en el marco de sus 125 años. Más tarde, el mandatario presidirá un acto de campaña en el Parque Sarmiento, en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

El discurso en la BCC es ante empresarios y dirigentes en el auditorio Juan Bautista Alberdi. Se espera que Milei aborde temas relacionados con la situación económica del país, sus políticas de liberalización económica y el rol del sector privado en el desarrollo, dado el contexto empresarial del evento.

La Bolsa de Comercio de Córdoba es una institución relevante en el ámbito económico, y el discurso probablemente esté orientado a reforzar su agenda de desregulación, reducción del gasto público y promoción de la libertad económica, mensajes habituales en sus intervenciones públicas.

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede" fue el lema con el que anunció el acto el Presidente para su acto partidario en el Parque Sarmiento a las 18, acompañado de una foto donde se lo ve sonriendo, abrazando a una mujer. El discurso estará enfocado en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre

"Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena", fue el texto que acompañó el anuncio, y cerró con su clásico "Viva la libertad carajo! (sic)". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho