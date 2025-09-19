Milei, sobre Schiaretti: "Además, tengo que romper con la demagogia"

*En desarrollo.

Javier Milei llegó este viernes a Córdoba para encabezar un acto en la Bolsa de Comercio (BCC) en el marco de sus 125 años. Más tarde, el mandatario presidirá un acto de campaña en el Parque Sarmiento, en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

El discurso en la BCC es ante empresarios y dirigentes en el auditorio Juan Bautista Alberdi. Se espera que Milei aborde temas relacionados con la situación económica del país, sus políticas de liberalización económica y el rol del sector privado en el desarrollo, dado el contexto empresarial del evento.

La Bolsa de Comercio de Córdoba es una institución relevante en el ámbito económico, y el discurso probablemente esté orientado a reforzar su agenda de desregulación, reducción del gasto público y promoción de la libertad económica, mensajes habituales en sus intervenciones públicas.

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede" fue el lema con el que anunció el acto el Presidente para su acto partidario en el Parque Sarmiento a las 18, acompañado de una foto donde se lo ve sonriendo, abrazando a una mujer. El discurso estará enfocado en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre

"Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena", fue el texto que acompañó el anuncio, y cerró con su clásico "Viva la libertad carajo! (sic)".

