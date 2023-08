Meg Ryan intenta un regreso con gloria a la comedia romántica

Garantía de éxito cuando sólo se ponía delante de la cámara, Meg Ryan retorna ahora como protagonista de "What happens later" (Lo que sucede después) producción que, además , ella misma dirige.

El film se centra en una expareja que se reencuentra de manera inesperada, luego de décadas de separación cuando una tormenta los deja varados en el mismo aeropuerto. "What Happens Later" es la segunda película dirigida por Ryan también tras su ópera prima de 2015, "Ithaca", donde compartía pantalla con Tom Hanks.

La flamante comedia romántica está basada en la obra de teatro Shooting Star, escrita por Steven Dietz y adaptada por el propio dramaturgo junto a Ryan y Kirk Lynn.

En la película cuando los miembros del ex matrimonio se vuelven a ver, descubren que la atracción sigue intacta, pero también las cualidades que los irritaban 20 años antes.

De todos modos, a medida que el tiempo pasa en el aeropuerto comienzan a preguntarse si esa reunión fue una coincidencia o si hay algo mágico detrás.