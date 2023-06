Leo Messi debutó como actor en la serie de Adrián Suar y estallaron los memes

La temporada 2 de Los Protectores, la comedia de Star+ protagonizada por Adrián Suar (Renzo “Mago” Magoya), Andrés Parra (Reynaldo “Colombia” Morán) y Gustavo Bermúdez (Carlos “Conde” Mendizábal), sorprendió con una escena de Lionel Messi en el primer capítulo de su segunda temporada, que estrenó en eltrece al mismo tiempo que lo hizo por completo en la plataforma.

En el cameo en que se ve al astro futbolístico que el fin de semana estuvo en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, los tres representantes de futbolistas conocidos como Los Protectores lo visitan en París y le proponen un proyecto de apoyo a juveniles en las inferiores de distintos clubes.

Pero lo que muchos no se iban a imaginar era ver a un Messi enojado, porque el personaje de Suar se extralimita y le propone un "negocio" irrealizable: "en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distintos en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas".

/Inicio Código Embebido/

El debut actoral de Messi en Los Protectores, la serie de Adrián Suar.



Me vuelvo loco. pic.twitter.com/mWWo9jRXnV — Messismo (@Messismo10) June 26, 2023

/Fin Código Embebido/

Es así que el flamante atacante del Inter de Miami hasta amenaza con pegarle: “Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios".

Tras algunos momentos de tensión, los visitantes logran calmar a Leo y terminan brindando. Pese a que el "Mago" intenta disculparse, el campeón del Mundo va directo a otro tema.

La nueva temporada, escrita por Marcos Carnevale, con la dirección de Jorge Nisco y realización de Polka, retoma la historia del carismático trío de representantes de jugadores de fútbol compuesto por Mago, Reynaldo y Conde, junto a grandes invitados y nuevos personajes.

De qué trata la temporada 2 de Los Protectores

La segunda temporada de la serie de Star+ comienza un año después de la conformación de “Los protectores S.A.”, cuando sus tres socios están disfrutando de haber logrado posicionar a la empresa como una de las más importantes en representación futbolística de Latinoamérica y Europa e inesperadamente sufren un atentado a su cartera de jugadores.

Un empresario siderúrgico de gran poder llamado Ernesto Cartens (Martín Seefeld) decide armar una agencia de representación, pero quiere a los mejores futbolistas y la mayoría pertenecen a la agencia de Mago, Reynaldo y Conde. A través de maniobras poco lícitas, Cartens se hace de esos jugadores, dejando prácticamente en la ruina a “Los protectores S.A.”, cuyos socios harán lo imposible por recuperar lo que les pertenece.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Compuesta por siete capítulos de 35 minutos y grabada en distintas locaciones de Buenos Aires, Argentina, y París, Francia, la nueva temporada seguirá mostrando los enredos en torno a las andanzas de sus protagonistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los mejores memes por la participación de Messi

/Inicio Código Embebido/

Estoy así con la escena de Messi en la serie de Suar pic.twitter.com/yVF1N17hLc — Gringo ??? (@gring003) June 26, 2023

/Fin Código Embebido//Inicio Código Embebido/

aparece dos minutos messi en la serie y dice que le quiere meter una piña a suar

yo:pic.twitter.com/ASpHdrAe9d — ?????????????? ?? (@lookitsatellite) June 26, 2023

/Fin Código Embebido//Inicio Código Embebido/

messi se queda mirando fijo a suar por media hora antes de decirle "so un disubicado"

automáticamente yo:pic.twitter.com/kMIL08sDBY https://t.co/GWdVTrmJkA — lena (@bloom94s) June 26, 2023

/Fin Código Embebido//Inicio Código Embebido/

Messi le quiere pegar una piña a Suar en la serie de Los Protectores. pic.twitter.com/K17R4pd0tI — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) June 26, 2023

/Fin Código Embebido//Inicio Código Embebido/

yo viendo a messi actuar 1 minuto en la serie los protectores de adrian suar:



es cine??pic.twitter.com/3q2B8iIZ4X https://t.co/31VdERJEsE — Juan David Rojas (@juandavidrrz) June 26, 2023

/Fin Código Embebido//Inicio Código Embebido/

Messi cuando vio a Weghorst pic.twitter.com/k1EXnHM6Y4 — ?????????????? ??? (@javitho_0) June 26, 2023

/Fin Código Embebido/