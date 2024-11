Arma y municiones en la mochila de un alumno en una escuela de Rosario

Un grave incidente se reportó en la escuela Leticia Cossettini, ubicada en barrio San Cayetano, zona noroeste de Rosario, donde se encontró un arma de fuego en la mochila de un alumno de séptimo grado. La situación se conoció en la mañana de este miércoles y generó preocupación entre los padres y la comunidad educativa.

Una madre que se encontraba en el lugar comentó al móvil de Cadena 3 Rosario: "Me enteré hoy a la tarde que un nene había traído un arma a la escuela. A las nueve de la mañana ocurrió esto, no nos avisaron, no nos informaron nada". La preocupación es palpable, ya que algunos estudiantes estaban asustados.

"Mi nena llegó de la escuela súper asustada, que un nene había traído un arma y que le había apuntado a otro nene de sexto en la cabeza", agregó la madre.

La situación no es nueva. Otra madre reveló que este alumno "no es la primera vez que trae un arma a la escuela", y mencionó que "ayer también trajo un arma y otras veces también ha traído armas blancas". Además, se afirmó que el chico, supuestamente, "siempre trae plata, mucha plata".

Los padres expresan su frustración por la falta de comunicación por parte de la escuela. "Los de turno mañana no nos informaron nada. La directora de la tarde nos pidió que vengamos mañana a las ocho cuando está el directivo de la mañana", indican.

Algunos compañeros de clase también compartieron su experiencia. Un niño sostuvo que el alumno involucrado "traía plata, mucha, más de 200 a veces", y que "les daba plata a la gente así para que no le digan nada". Otro compañero confirmó que el chico "amenazaba a algunos".

Desde los Ministerios de Educación y Seguridad confirmaron el hecho.

Informe de Agostina Meneghetti.