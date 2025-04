Sintió el deseo de ser varón, llamarse Nico y tuvo el apoyo total de su familia

Nico Gelosa tiene 20 años, pero hasta hace un tiempo atrás su nombre era otro.

Su mamá Marisa Contigiani contó que de chico siempre pedía adornos del hombre araña o superhéroes para sus cumpleaños. No le gustaba que le saquen fotos y tampoco ponerse vestidos o tener el pelo largo. Un día se plantó frente a la familia y dijo que ya no quería ser más mujer, sino que quería ser varón y que lo llamen Nico.

Nico vive en Mendiolaza, tiene síndrome de Down y con el apoyo absoluto de su familia y compañeros realizó el trámite de cambio de género en su DNI. “Yo sentía que no quería ser más mujer y que quería ser varón”, contó Nico a Diversidad y aseguró que le gusta hablar de esto para poder ayudar a otros. “Mis amigos también me dicen Nico y yo cambié de documento”, agregó.

Marisa asegura que todo el proceso fue muy natural y super respetuoso. “Pude acompañar su deseo más profundo y sus ganas de insertarse en el mundo de esta manera, y ser más allá del síndrome de down, un varón más”, reveló.

Nico ya terminó el secundario y está realizando un curso de Lengua de Señas por interés propio junto a la fundación Rompiendo Silencios. Su interés en aprender radica en poder ayudar a otros.

FOTO: Nico contó su historia a Flavia Irós

Una de las cosas que más le gusta es interpretar canciones en Lengua de Señas y su sueño es cantar con Ulises Bueno. En varias ocasiones lo llaman de su ex colegio para cantar el himno y otras canciones.

También participa de murgas, hace teatro y deporte adaptado, entre otras actividades, motivado por su familia.

A finales de 2023 lograron hacer el cambio en el DNI para que pudiera terminar el colegio recibiendo su diploma con su nuevo nombre. El trámite lo realizaron en la misma localidad de Mendiolaza y lo hicieron de manera gratuita.

Ley de Identidad de Género en Argentina.

La Ley N° 26.743 permite a todas las personas modificar su DNI y otros documentos personales con el nombre y género con el que se autoperciben, sin necesidad de pruebas médicas o procesos judiciales. Esta ley reconoce la identidad de género como un derecho humano fundamental.

La ley de Identidad de género permite el derecho de las personas a ser reconocidas e identificadas conforme a su identidad de género autopercibida.

Además, permite la modificación del nombre de pila, el sexo registrado y la imagen en el DNI y otros documentos.

No exige que las personas que desean cambiar de género tengan que pasar por un proceso judicial o presentar pruebas médicas.

Contempla el derecho a acceder a tratamientos integrales hormonales y a intervenciones quirúrgicas para adecuar el cuerpo a la identidad de género, con el consentimiento informado de la persona.

Establece el deber de respeto por la identidad de género de las personas, especialmente en niñas, niños y adolescentes. No obstante, en el caso de menores de edad, el DNU 62/2025 presenta una modificación que prohíbe los tratamientos y cirugías para cambio de género en menores de edad.