Por Alberto Lotuf

El 7 de mayo de este año, el proyecto de ficha limpia cae en el Senado con una ajustada votación de 36 a 35. Dos senadores misioneros, que son aliados del Gobierno nacional, votan en contra, un hecho que no se puede omitir.

El kirchnerismo celebra, creyendo que Cristina Fernández podría ser candidata, aunque esto no sucede debido a la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema. La caída de ficha limpia abre un debate sobre el impacto económico y la corrupción en el país.

Los economistas del CONICET, Ariel Coremberg y Martín Grandes, estiman que la corrupción administrativa durante el kirchnerismo alcanza la asombrosa cifra de 36.000 millones de dólares a valores de 2018. Actualizando, podría superar los 40.000 millones. La corrupción no solo afecta la economía; también tiene un costo humano, como evidencian los familiares de la tragedia de Once.

Los casos de fentanilo contaminado, que causan casi 100 muertes, y las dudas sobre la administración de Discapacidad, generan incertidumbre sobre un gobierno que prometió terminar con las maniobras de la casta política. La tentación de quedarse con algún vuelto no es nueva, y muchos minimizan su impacto.

La corrupción en Argentina tiene raíces profundas, que algunos atribuyen a la época de la Colonia. Sin embargo, esto no justifica la continuidad de estas prácticas. Los gobiernos del interior, que asumen responsabilidades nacionales, a menudo replican las mismas dinámicas corruptas que criticaban.

La corrupción se ha vuelto un fenómeno casi institucionalizado en Argentina. Desde Menem, quien describió Yacyretá como un monumento a la corrupción, hasta los escándalos de los últimos gobiernos, la impunidad parece ser la norma. La historia reciente está llena de casos emblemáticos que marcan un legado oscuro.

Desde el gobierno de Alfonsín, con denuncias menores, hasta las privatizaciones escandalosas de Menem, la lista de casos es extensa. La promesa de transparencia de Fernando de la Rúa se ve empañada por escándalos como el de la Banelco y los sobres de la SIDE. Néstor Kirchner llega con la promesa de un sueño, pero se enfrenta a un legado de corrupción con Jaime, De Vido y López.

Hoy, Macri aún enfrenta causas relacionadas con el Correo Argentino, y Cristina Fernández, con su condena por la causa Vialidad, sigue generando preocupación. Las preguntas son muchas: ¿A la política realmente le importa la lucha contra la corrupción? ¿Por qué cayó ficha limpia? ¿Podrá el gobierno aclarar el caso español? Interrogantes que quedan abiertos ante un escenario incierto.