"Migrar debe ser un derecho reconocido", dijo una abogada argelina en Tenerife

En lo que va de octubre, se estima que unas 2.740 personas provenientes de África subsahariana han llegado a El Hierro, la parte más occidental y meridional de las Islas Cañarias, sobre el océano Atlántico. Se trata de una isla de apenas 268 kilómetros cuadrados, con solo 11.000 habitantes.

De ese total, se calcula que unos 350 son menores; mientras que la Cruz Roja llamó a agilizar el trámite de llevar a islas más grandes a los migrantes que llegan a este lugar de las Canarias.

Loueila Mint El Mamy es una abogada argelina que emigró desde muy pequeña. Forma parte del Colegio de Abogados de Tenerife y está considerada como una "bandera jurídica" para el inmigrante. En diálogo con Cadena 3, afirmó que migrar es un derecho que debe ser reconocido y que toda persona tiene derecho a entrar y salir de su país cuando desee.

"La neocolonización tiene un impacto en la vida de muchas personas. No saldríamos de nuestros países y no nos formaríamos en otros si hubiéramos podido criarnos en nuestro país de origen", sostuvo la abogada.

Además, explicó que la migración no debería ser forzada, sino que debe representar una posibilidad.

"He tenido un pasaporte argelino y no podía ir a Perú ni Inglaterra, ahora con un pasaporte europeo lo puedo hacer. Hay que cambiar estas dinámicas racistas, que impiden que la gente pueda moverse. Europa acogió a los migrantes ucranianos y no se puso en jaque el sistema de seguridad del continente. De repente llegan migrantes de África y a eso se lo tilda de invasión", argumentó.

En la última semana, diez embarcaciones con más de 900 migrantes llegaron al archipiélago español de Canarias tras recorrer una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, según lo informado por el servicio de Salvamento Marítimo español.

Muchos de esos arribos coincidieron con la cumbre de la Unión Europea (UE) en Granada, donde se abordó la cuestión de la migración, añadida a la agenda tras una nueva oleada de migrantes a la isla italiana de Lampedusa.

Según una portavoz de Salvamento Marítimo, cinco embarcaciones con 526 personas a bordo fueron atendidas en la isla de El Hierro, en el suroeste del archipiélago. Otras tres llegaron a la isla de Tenerife y otra a Gran Canaria, elevando el balance a 908 personas, entre ellas mujeres y menores. Los migrantes fueron atendidos por los servicios de rescate.

La ruta migratoria hacia Canarias está especialmente transitada debido al endurecimiento de los controles en el Mediterráneo. A este lugar llegaron 14.976 migrantes entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, lo que supone un alza de 19,8% con relación al mismo periodo de 2022, según las últimas cifras del Ministerio español del Interior.

Sin embargo, los naufragios frecuentes provocan centenares de muertos en las aguas marroquíes, españolas o internacionales.

Es por ello que los embajadores de los países de la Unión Europea acordaron avanzar en la discusión sobre la dimensión exterior de la migración respecto a la necesidad de reforzar el control de las fronteras y favorecer la cooperación con países de origen y tránsito para que corten las salidas irregulares.

Entrevista de Miguel Clariá y Chema.