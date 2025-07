Desaparición de Lian Flores en Ballesteros Sud: "Seguimos buscando vivo al niño"

- El papá de Lian, Elías, dice que su hijo está vivo y que un niño no puede desaparecer así nomás, sin embargo, Baggini, no sabemos si está vivo. En ese grupo de familiares, según dijo Elías, son 25 personas. Desde el principio ustedes sostienen la tesis de que se lo llevaron, de que esto está en el marco de probable trata de personas, ¿sostienen esa hipótesis? ¿Ha habido algo que les dé algún fundamento a esta situación?

La familia está en una etapa de desesperación y sigue buscando a ese niño con vida todos los días de su vida. Lo que es desesperante de la causa es que un niño desapareció pasadas las 15 horas de un 22 de febrero y no tenemos un rastro concreto de hacia dónde salió ese niño. Lo que sí sabemos por la enorme investigación que se hizo en los primeros días, es que en la zona cero no está, se hizo hasta un estudio topográfico en colaboración con Google para ver si había movimientos de suelo en los días posteriores, y todo arroja resultados negativos, como las pruebas odoríficas que se hicieron en los vehículos.

Es desesperante y da miedo de que a casi 5 meses de la desaparición de un niño, no tengamos un rastro, porque realmente hace temer, incluso por la integridad física de nuestros hijos, en donde realmente se torna fácil pensar que un niño puede desaparecer, y que no quede un rastro.

- ¿Hasta dónde ha llegado la investigación judicial? Porque no hay rastro, no se sabe dónde desapareció, se incorporaron, se habló de incorporación de tecnología de altísimo nivel, en algún momento recuerdo se iban a sumar expertos en inteligencia artificial, ¿algo de esto se ha hecho?

Sí, en la justicia federal yo solicité la incorporación de dos consultores técnicos expertos, que son dos personas de lo mejor que hay en Latinoamérica con respecto a inteligencia artificial, ambos trabajan con grupos, con exbecarios del CONICET. Es increíble el trabajo que hacen, tienen incluso un proyecto con Abuelas de Plaza de Mayo, buscando personas desaparecidas, con todo un estudio de todo el documental que existe.

- ¿Esa gente está trabajando en este caso?

Esa gente está trabajando y está dividida en dos grupos, un grupo estudia lo que son videos, buscando algún rastro en común, una patente que se encuentre, por ejemplo, en una salida de Ballesteros, y que se replique en Perico, en Jujuy, y a su vez otro grupo está buscando contradicciones de testimonios, y el estudio del bruto, que arrojan la tecnología de última que adquirió la Argentina, con respecto al estudio de celulares y de tecnología. Tenemos que echar mano a una capacidad que nosotros como hombres no podemos hacerlo, no podemos ponernos a estudiar el bruto de una información que sale de un celular, porque necesitaríamos de miles de personas, y en este momento seguimos buscando vivo al niño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- ¿Ustedes están conformes con la investigación, con lo que se realizó sobre todo en los primeros días? ¿Están conformes con esa primera actuación de la justicia?

Lo que es la investigación criminológica que se hace con los allanamientos, con los secuestros y demás que se hizo el rastrillaje de los primeros días, que participaron casi 2 mil personas en ese operativo, eso la verdad no tenemos qué reprocharle. Sí podemos reprocharle en la toma de muestras odoríficas de los vehículos secuestrados, porque se tuvo los vehículos secuestrados al rayo del sol y los peritos manifestaron que los vehículos tenían que estar a la sombra en un galpón con corriente de aire natural.

- La famosa camioneta blanca a la que aludieron desde el primer momento, fue en una zona donde no es que circulen vehículos todo el tiempo, ¿verdad?

Claro, este cortadero de ladrillos se encuentra en el interior de Ballesteros Sud, en donde tiene un camino en común que te lleva para la izquierda a innumerables pueblos y para la derecha a innumerables pueblos. Entonces, en ese marco, creo que el rastrillaje de los primeros días fue impecable, muy a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Loan Peña. Y bueno, después hay cosas obviamente para reprochar, pero entiendo que en línea general la investigación fue correcta.

- Pero concretamente a esta altura y a la pregunta del papá, la respuesta es: nada.

La respuesta es nada, es desolación, es miedo, porque es como te decía, realmente no saber qué le ocurrió a ese niño, si lo atropellaron y se lo llevaron, si lo cargaron y se lo llevaron y lo vendieron, es desesperante.

- Darío, como mamá es preocupante porque una de las teorías que ustedes deben tener es que alguien se lo llevó o lo sustrajo. Ante la no aclaración de esa hipótesis, ante no poder averiguar exactamente qué pasó, es también una preocupación para el resto de la sociedad, ¿o no?

Sí, por eso lo decía, esto genera miedo por el hecho de que cuando desaparece un niño y no sabemos concretamente qué pasó, porque si supiésemos que se lo cargó una chata y esa chata desapareció en los límites con Misiones, bueno, sabríamos medianamente que el niño se fue o se lo llevaron, pero en este caso tenemos un vehículo secuestrado que fue el último vehículo que estuvo en la zona casi a las tres de la tarde, en el horario que desapareció el niño, y ese vehículo no sólo da negativo en las pericias, sino que las contradicciones que tienen los ocupantes del vehículo no son suficientes como para entender que tengan participación en la desaparición del niño. Por eso es desesperante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".