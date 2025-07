Críticas al Gobierno por recortes en seguridad vial: "Es tema de vida o muerte"

- Ustedes tienen una reunión hoy, que entiendo que va a ser muy importante, ¿y van a ser recibidas por funcionarios del Gobierno y por el propio Sturzenegger?

Sí, así es. Me invitaron a una reunión donde va a estar presente el ministro Federico Sturzenegger, la ministra Patricia Bullrich y el secretario nacional de transporte Luis Pierrini. Siento que es una oportunidad como para que nos escuchen y para poder plantearles lo que no vemos que esté en el decreto y que nos parece que es tan importante.

Me refiero a que, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Seguridad Viral, hoy existe el número 149, que cualquier ciudadano puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En ese número hay abogados y psicólogos que ayudan a muchas víctimas o familiares de víctimas a saber cómo seguir adelante o hasta ayudar. La verdad que es muy importante y es algo que tiene la Argentina y que tienen pocos países del mundo.

También veo que en el decreto no se habla nada de campañas, no se habla nada de educación vial, no se habla de capacitación, y eso la verdad es que no son gastos del Estado, sino que son inversiones que tiene que hacer el Estado para poder salvar vidas.

- Toda discusión hoy sobre las rutas tiene un ingrediente político. En medio de eso, ustedes tienen que pelear por algo que no tiene que ver ni con los gobernadores actuales ni con el presidente actual, sino con una red de 40.000 KM de ruta que son una fuente permanente de accidentes y de pérdidas de vidas, como le tocó a usted sufrir en carne propia. ¿Cómo van a hacer para llevar este planteo de que cuidar vidas en ruta no es gasto, es inversión? ¿Cómo van a llevar ese planteo y lograr que se mantenga al margen de un contexto político hoy muy complicado?

Mataron a mi hijo hace 23 años, o sea que pasé por varios partidos políticos y me he reunido con casi todos los presidentes desde entonces. Siento que esto no es un tema de ideología política, es un tema de vida o muerte. Nadie le preguntó a mi hijo Kevin de qué partido político era o qué ideología política tenía. No tenía ninguna ideología política porque lo único que pensaba era en patear la pelota y tocar su batería; tenía muchas ganas de vivir, muchos sueños y muchos objetivos, y todo eso se fue en un instante debido a alguien que aceleró y que pudo hacerlo porque no hubo controles. En ese momento la Avenida del Libertador no estaba tan iluminada como ahora y a partir del hecho de Kevin no ocurrieron más hechos sobre la Avenida del Libertador, solo fue cuestión de iluminar y poner controles. Hasta ese entonces ya habían fallecido cinco jóvenes en una diferencia de tres cuadras. Entonces, con tan poco logramos salvar vidas. Esto es lo que yo quiero que entiendan.

- El portal de Argentina.gob plantea esto que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo va a finalizar porque es un cambio de metodología, pero plantea, por ejemplo, que se transfieren algunas competencias al Ministerio de Economía. ¿Ustedes cómo ven esto de que quizás se haga más una referencia desde el punto de vista económico que el de la seguridad?

Ya desde un primer momento, desde el momento que asumieron que disolvieron el Ministerio de Transporte y ahora todo lo que es transporte depende de economía, ya eso me parece una locura. ¿Cómo puede ser que no tenemos un ministro de Transporte de la Nación y hay ministros de Transporte de las provincias? Entonces ya desde ese ángulo es algo que uno no está de acuerdo porque es muy importante tener diferentes políticas dentro de todo lo que tiene que ver con seguridad vial.

- Ustedes van a ir a hablar hoy con las autoridades nacionales para plantearles no una cuestión de números, sino cuestión de vidas. ¿Cómo cree que se puede plantear esto cuando el argumento está atado simplemente a que el gobierno nacional no puede derivar fondos a las rutas?

Espero que ellos comprendan que si quieren que nuestro país crezca, no podemos producir con estas rutas. Mi hijo vive en Entre Ríos, a la altura de Gualeguaychú, y tomo todo el tiempo la ruta 12, la ruta 14, y están destrozadas y hay como una especie de curva que entra entre la ruta 12 y la 9. Los camiones van por la tierra porque es más seguro en esa curva ir por la tierra que ir por la ruta que está toda poceada. Entonces, si pretendemos tener un país en crecimiento, de ninguna manera podemos tener esas rutas. Y además, y lo más importante para mí, son las vidas y los heridos que quedan. Eso es lo que ellos tienen que entender. Que no es solamente una familia, 19 o 14 personas por día, que la verdad que son muchos más, porque la Organización Mundial de la Salud pide que se incorporen los datos de muertes hasta un mes después del hecho. Y en muchas provincias no lo hacen. Si uno no muere en el momento del hecho, en un hecho vial, ya no quedas como dentro de la estadística de muerte vial. Entonces son más.

- No hay estadística que le sirva a quien ha pasado por la experiencia que usted pasó.

Sí. Aunque sea una persona por día, uno no quiere que sea su hijo, por supuesto.

