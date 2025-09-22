FOTO: De un sueño familiar en Jujuy a una pizzería de éxito en la Ciudad de Córdoba

En plena pandemia de 2020, en la provincia de Jujuy, nació una idea que parecía pequeña pero que terminó convirtiéndose en un proyecto de crecimiento sostenido. Pizzería Beato comenzó como un emprendimiento familiar, impulsado por Juan, recién recibido de licenciado en Administración de Empresas, y su padre, Polo, albañil y carpintero de oficio, que siempre había soñado con tener un restaurante.

“Un día Juan le preguntó a su papá cuál era su sueño, y él le confesó que le hubiese encantado tener su propio restaurante. Así fue que arrancaron: Polo venía perfeccionando su receta de pizza ideal y si bien sus orígenes son árabes, en la unión con su esposa de familia italiana, comenzó su aventura por la cocina. Para la recibida de Juan hizo una prueba de pizzas para 20 amigos. A todos les encantó y ahí empezó todo.

El inicio fue casero: con un horno en el garage y ventas los fines de semana a través de Instagram. En 2022, cuando todo se normalizó después de la pandemia, muchos clientes jujeños se mudaron a Córdoba para estudiar y el proyecto también se trasladó. “No tenían dónde instalar el horno, así que arrancaron en el balcón de un departamento, con una garrafa. Los sábados y domingos hacíamos pizzas y la gente bajaba a buscarlas”, contó a Cadena 3 Exequiel Villarroel, socio del emprendimiento quien se sumó al proyecto apenas comenzó en Córdoba.

El esfuerzo dio sus frutos. A finales de ese año, los socios decidieron viajar a trabajar al exterior, donde ganaron experiencia en restaurantes de comida rápida e italiana. Al regresar, en 2023, sumaron más días de trabajo y ampliaron la producción. “Llegamos a vender 60 pizzas por noche desde un primer piso, con los pedidos que la gente retiraba abajo. Ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos dar un salto”, relató.

Ese salto se concretó en 2024 con la apertura del local propio en calle San Luis 92, en pleno centro de Córdoba. Hoy, Pizzería Beato funciona con planes de expansión y la certeza de que se puede crecer en el país, aun en contextos adversos. “Vamos bastante bien, podemos cumplir con todo y seguimos apostando a más. Creemos que si uno es ordenado y trata de hacer las cosas bien, se pueden lograr buenos resultados”, afirmó Villarroel.

La historia de Beato sintetiza una faceta de la Argentina posible: la del hijo de un albañil que, gracias a la universidad pública, pudo recibirse y junto a su padre transformar un sueño en una realidad que ya pisa fuerte en Córdoba.

Entrevista de Fernando Genesir