Empezó haciendo pan de papa en su casa y hoy produce 30.000 al día

En 2019, mientras terminaba la secundaria en La Plata, Carmelo Dezeo comenzó a experimentar con un producto poco habitual en el mercado argentino: el pan de papa. Lo que arrancó como un pasatiempo en la cocina de su casa pronto se convirtió en un proyecto que hoy factura más de un millón de dólares al año y produce 30.000 unidades diarias bajo la marca Boogie’s Bakery.

La empresa, que nació en vísperas de la pandemia, encontró su diferencial en un segmento que parecía saturado: la panificación. “Lo primero que noté fue una falencia en los panificados premium. Había un hueco muy grande entre las panaderías que estaban en caída y la góndola del supermercado. Aposté a ofrecer un producto artesanal, pero con la durabilidad de la industria”, relató Dezeo en diálogo con Cadena 3 para La Argentina Posible.

El camino no fue fácil. Con apenas 19 años, Carmelo debió ganarse el respeto de proveedores, repartidores y competidores mucho mayores. “La subestimación por edad existió. También el desafío de liderar un equipo siendo tan joven. Pero encontré gente que, en lugar de verlo como una debilidad, lo tomó como la oportunidad de acompañar a alguien con muchas ganas de aprender”, recordó.

La pandemia, lejos de frenar el emprendimiento, lo potenció gracias al boom de deliveries y la demanda de panes para hamburgueserías. “Yo hago un producto que se usa para cocinar, y en ese momento las hamburgueserías vendían mucho. Creo que para nosotros fue positivo arrancar en ese contexto”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con el crecimiento llegaron nuevos desafíos: lograr que el pan artesanal se mantuviera fresco en góndola. “Llegó un punto en el que estábamos al límite: el pan se enmohecía y corríamos riesgo de quedar afuera del mercado. Fue entonces cuando conocí a un asesor en panificados que me ayudó a resolverlo. Hoy es mi mentor y hasta forma parte de nuestro equipo”, contó el joven empresario.

Actualmente, Boogie’s Bakery cuenta con una planta de 1.700 metros cuadrados en Ensenada, proyecta triplicar su producción en los próximos seis meses y busca expandirse a nuevos mercados como Rosario y Córdoba. Además, se prepara para ingresar a hipermercados y diversificar su portfolio con panes de molde y productos innovadores.

A pesar del crecimiento vertiginoso, Carmelo mantiene la esencia emprendedora: “Lo principal es empezar. No buscar excusas. Hay que ser una máquina de solucionar problemas. Yo arranqué vendiendo por Instagram y derivando a un supermercado barrial. Cinco años después seguimos creciendo, pero el desafío es el mismo: aprender, adaptarse y estar a la altura de la empresa”.

Con apenas 24 años, Dezeo representa a una nueva generación de empresarios que demuestra que, aun en mercados consolidados, siempre hay lugar para innovar. Su historia, nacida en la cocina de una casa platense, es una prueba de que la Argentina posible también se amasa con pan de papa.

Entrevista de Facundo Sonatti