El gigante rosarino del helado que produce más de 15 millones de litros por año

Rosario, la capital nacional del helado artesanal, es también la cuna de MontHelado, una de las compañías más grandes del sector en Argentina. Con una planta que ocupa toda una manzana, casi 350 empleados y una producción que supera los 15 millones de litros de helado al año, la empresa combina historia, innovación y una fuerte impronta familiar.

Al frente de este crecimiento está Mauricio Comanducci, médico veterinario de profesión pero heladero por pasión, quien desde hace más de 30 años conduce la firma junto a sus hijos. “Nosotros crecimos por esfuerzo propio, pero también gracias a la gente que trabaja con nosotros. Si crecí yo, crecieron ellos, y eso es lo que nos llena de orgullo”, remarca.

La historia, sin embargo, comenzó mucho antes: en 1927, su padre, Pedro Comanducci, elaboraba helado con nieve y sal en Montescudo, un pequeño pueblo en el norte de Italia. Tras la Segunda Guerra Mundial y con su casa destruida, emigró a Argentina, donde en 1948 volvió a fabricar helados de manera artesanal, primero con una máquina a manija y luego con las clásicas Siam, amasando a pala.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: El gigante rosarino del helado que produce 15 millones de litros por año

/Fin Código Embebido/

La marca original fue ComCom, diminutivo de Comanducci. Durante décadas se vendió a través de vendedores ambulantes que recorrían Rosario. Pero en los años '90, Mauricio decidió modernizar el negocio: compró nuevas máquinas, impulsó la distribución con freezers en kioscos y comenzó a expandirse más allá de Santa Fe. “Los primeros años fueron durísimos, pero yo veía que el negocio podía cambiar. Invertimos en recetas, en máquinas y en distribución. Así nos hicimos conocidos en Rosario y después en todo el país”, recuerda.

El salto fue tan grande que, de fabricar con una sola máquina heredada, pasaron a producir millones de litros en pocos años. En 2006, la familia adquirió la histórica marca La Montevidiana, que había quedado en el olvido tras pasar por manos de multinacionales. Ese mismo año dieron otro paso clave: transformar una vieja planta de café en la actual fábrica de MontHelado. Allí, bajo ese paraguas, conviven las dos marcas tradicionales y la producción para terceros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Creemos que hay que invertir antes de que llegue la demanda. Si esperás a que la máquina quede chica, ya perdiste el tren. Cuando viene el mercado, tenés que estar preparado”, explica Comanducci. Esa filosofía explica el dinamismo de la compañía, que hoy fabrica no solo para sus propias marcas sino también para firmas como Freddo, Arcor y Duomo.

El sector, admite, sigue teniendo el desafío de la estacionalidad. “Antes en diciembre vendías 100 y en junio 2. Hoy cambió, pero igual si en verano vendés 100, en invierno vendés 20. Tenés que ser como la hormiga: juntar en la temporada alta para atravesar la baja”, describe.

MontHelado es, además, un ejemplo de empresa familiar que se proyecta a futuro. Los hijos de Mauricio ya ocupan roles estratégicos: Carolina, contadora, en el área comercial, y Pablo, ingeniero en alimentos, en la producción. “A mis hijos les exigí estudiar. No alcanza con trabajar en la empresa, hay que estar preparado. De nosotros dependen 350 familias”, asegura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con casi un siglo de historia, la compañía se prepara para seguir creciendo. “Argentina tiene un potencial monstruoso. No somos el mejor país del mundo, pero estamos en la parte alta de la tabla. Si invertimos y apostamos, podemos estar más arriba”, proyecta Comanducci.

En Rosario, donde el helado es parte de la identidad cultural, MontHelado confirma que la tradición y la innovación pueden convivir, y que la pasión por un producto puede transformar una historia familiar en un gigante nacional.

Entrevista de Facundo Sonatti