La Pastoril, la marca que lleva la carne argentina premium al mundo

La carne argentina es reconocida en todo el mundo por su calidad, pero durante décadas se exportó como un commodity, sin marca ni identidad. Ese fue el diferencial que encontró Edgardo Bustamante, un veterinario y consultor ganadero de Río Cuarto que en 2005 fundó La Pastoril, una empresa que decidió ponerle etiqueta a los cortes premium y abrir un camino distinto en los mercados más exigentes.

“Cuando empecé, exportábamos carne a Europa pero se mezclaba con la de otros proveedores. No teníamos identidad”, recordó Bustamante en diálogo con La Argentina Posible por Cadena 3. “Se me ocurrió registrar La Pastoril porque siempre me dio esa imagen de un animal libre pastoreando, que es lo que realmente distingue a la carne argentina”.

Del cierre de exportaciones al renacer

El primer intento quedó trunco en 2010 con el cierre de las exportaciones, “una medida inédita en el mundo para un país históricamente exportador de carne”, señaló. Sin embargo, en 2015 retomó el proyecto y logró consolidar un grupo de productores que comparten la misma visión: exportar carne a pasto, con trazabilidad y bajo estándares de bienestar animal.

Convencer a los ganaderos no fue sencillo. “El productor argentino siempre trabajó tranqueras adentro. Lo difícil fue que entendieran que había que producir lo que el mercado demanda. Hoy es distinto: nuevas generaciones están más proclives a pensar tranqueras afuera y sienten orgullo de que su novillo esté en un plato en Europa”, explicó.

Mercados exigentes y consumidores finales

Actualmente, La Pastoril abastece a restaurantes y supermercados de Alemania y Francia con carne certificada y marca propia. “Yo viajo, recibo a los clientes, los llevo a los campos, organizamos asados. Es fundamental que el consumidor sepa de dónde viene el producto. Y ese feedback nos permite mejorar y mantener la confianza”, sostuvo Bustamante.

El empresario destacó que, aunque Argentina no puede competir en volumen con Brasil, sí tiene un espacio enorme para crecer en calidad y en mercados emergentes como Vietnam o India. “La carne argentina se vende sola, tiene un sabor único. El desafío es ganar continuidad, homogeneidad y visibilidad”, remarcó.

Una empresa familiar con proyección

Con entre 10 y 12 ganaderos asociados y alianzas estratégicas con frigoríficos de Córdoba y Santa Fe, La Pastoril se consolidó como un ejemplo de asociativismo y visión exportadora. “Para el mercado europeo es clave que sepan que cuando no esté el mayor, van a seguir los hijos. Ese legado garantiza la continuidad del negocio”, dijo Bustamante.

La Pastoril demuestra que la carne argentina no solo puede seguir siendo embajadora de calidad, sino también una marca en sí misma. Una historia de innovación, resiliencia y visión global que nació en Río Cuarto y hoy tiene proyección internacional.

Entrevista de Facundo Sonatti