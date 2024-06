Kate Middleton volvió a mostrarse en público: el curioso gesto del Rey Carlos

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció este sábado en público por primera vez desde que fue diagnosticada con cáncer, ya que fue vista a bordo de una carroza junto a sus tres hijos en el marco del desfile mediante el cual se celebraba en Londres el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

El 22 de marzo pasado, la princesa conmocionó al mundo al anunciar que estaba siendo tratada con quimioterapia a raíz de un cáncer contra el que está haciendo "buenos progresos", según afirmó ella misma en las últimas horas.

/Inicio Código Embebido/

All set for The King's Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3