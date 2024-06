Kate Middleton reveló detalles de su enfermedad: "Aún no estoy fuera de peligro"

En los últimos días comenzaron a sonar con fuerza rumores sobre la salud de Kate Middleton, entonces fue la Princesa de Gales quien decidió enviar un comunicado para terminar de aclarar todas las dudas.

“Me han impresionado todos los amables mensajes de apoyo y aliento de los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles”, comenzó a mencionar Middleton.

Sobre su salud, la Princesa de Gales destacó que le va muy bien con su tratamiento para combatir el cáncer: “Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder a que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien”.

“Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días en que me siento bastante bien, es un placer involucrarme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de comenzar a trabajar un poco desde casa”, aseguró.

Sobre la posibilidad de reaparecer públicamente, tal vez sea más rápido de lo esperado. Este 15 de junio hay una importante celebración y tiene deseos de estar, aunque sea desde una carroza: “Tengo muchas ganas de asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre. Tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar”.

“Muchas gracias por su continua comprensión y a todos los que tan valientemente han compartido sus historias conmigo”, concluyó Kate Middleton.

Su lucha contra el cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que tiene cáncer y está recibiendo tratamiento de quimioterapia. La mujer de 42 años reapareció luego de muchas especulaciones sobre su estado de salud.

Kate confirmó la noticia a través de un video grabado por la BBC en el que aseguró que su condición fue descubierta luego de someterse a una cirugía abdominal en enero, pero no reveló qué tipo de cáncer sufre.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida”, comenzó diciendo en el video.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, pruebas realizadas después de la operación revelaron que había habido presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que siguiera un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, sostuvo la princesa de Gales.

Asimismo el difícil momento que fue contarles a sus hijos sobre la aparición del cáncer: “Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento".

"Lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, indicó Kate.

La noticia se conoce dos meses después de que el rey Carlos III, de 75 años, sea diagnosticado con la misma enfermedad. En esa ocasión, el hijo de Isabel II se había sometido a una cirugía de próstata, pero no se especificó el tipo de cáncer que padece.

El diario británico The Sun difundió esta semana un video de Kate Middleton y el príncipe William paseando en una conocida tienda de productos ecológicos ubicada a poca distancia de su residencia en Windsor, Adelaide Cottage. Sin embargo, se reveló que la filmación era falsa.

La quimioterapia preventiva

El tratamiento de Kate inició a fines de febrero, aunque no se sabe cuándo termina. A su vez, tampoco se tiene conocimiento de cuando la princesa de Gales retomará sus compromisos en la corona británica. El palacio confirmó que lo haría cuando su equipo médico lo autorice.

La quimioterapia es un tratamiento en el que se utilizan medicamentos para matar las células cancerosas. Hay muchos tipos diferentes de fármacos, pero todos funcionan de manera similar: detienen la reproducción, lo que les impide crecer y propagarse por el cuerpo.