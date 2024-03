Kate Middleton tiene cáncer y dijo que comenzó un tratamiento de quimioterapia

Kate Middleton reveló este viernes que está siendo tratada por un cáncer. La princesa de Gales decidió contarlo en primera persona a través de un video que publicó en redes sociales.

La esposa del príncipe William indicó que se sometió a una cirugía abdominal, cuyos resultados posteriores indicaron que tenía la enfermedad que debe tratar a través de quimioterapia.

"En enero, fui sometida a una cirugía abdominal importante en Londres, y por entonces [los médicos] entendieron que mi condición no era cancerosa. La cirugía se realizó con éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación detectaron que el cáncer había estado presente. Mi equipo médico recomendó que fuera tratada con quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras fases de ese tratamiento", explicó en el video que subió el palacio de Kensington.

/Inicio Código Embebido/

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK