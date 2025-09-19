Gonzalo Roca, candidato a diputado de LLA: “Nos estamos jugando el futuro”

El presidente Javier Milei eligió la provincia de Córdoba para dar inicio a su campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre, un evento que marcó el tono de lo que La Libertad Avanza (LLA) considera una contienda decisiva para el futuro del país.

En este contexto, Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, brindó este viernes a la noche una entrevista con Cadena 3, en la que destacó la relevancia de la visita presidencial y el mensaje del líder libertario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Que el Presidente haya elegido Córdoba para hacer el adelantamiento de campaña demuestra la importancia que tienen ahora las elecciones de octubre para el país”, afirmó Roca, visiblemente entusiasmado tras el discurso de Milei.

“Realmente nos estamos jugando el futuro. Es el momento de no aflojar, de que el esfuerzo valga la pena y podamos cambiar Argentina de una vez por todas, haciendo las cosas bien”, agregó, subrayando la necesidad de respaldar el proyecto político iniciado en 2023.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Roca reconoció que la semana fue complicada para el Gobierno, especialmente tras los resultados adversos en las elecciones de Buenos Aires y la suba del dólar. Sin embargo, defendió la gestión de Milei, señalando que “la política está tratando de obstaculizar permanentemente el desenvolvimiento del Congreso y del Ejecutivo, poniéndole piedras en el camino”.

En este sentido, instó a la sociedad a “apoyar y darle las herramientas y la fuerza al Presidente para concluir con el cambio” iniciado hace dos años.

El acto en Córdoba marcó la primera aparición pública de Milei en el arranque oficial de la campaña, un momento que Roca describió como cargado de “expectativa de la gente”.

“Para mí, es un honor y un privilegio poder encabezar esta lista y llevar adelante las ideas y las convicciones del Presidente en el Congreso de la Nación”, expresó el candidato, quien, a pesar de no ser una figura conocida en el ámbito político, se mostró confiado en el proyecto de LLA.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante el desafío de su falta de trayectoria política, Roca enfatizó que el foco no está en los nombres, sino en el proyecto de país. “Estamos efectuando un proyecto de futuro y de progreso en el que no importan los nombres, sino que importa más el proyecto”, afirmó.

Para convencer a los indecisos, destacó las prioridades del presupuesto presentado por Milei, que pone énfasis en el “capital humano” y el “equilibrio fiscal”.

Según Roca, estas medidas son clave para lograr un “crecimiento económico sustentable y genuino” que genere empleo, progreso y prosperidad a largo plazo.

El acto en Córdoba y las palabras de Roca reflejan la estrategia de LLA de movilizar a sus votantes y captar nuevos apoyos en una provincia clave, apelando a la promesa de un cambio estructural para Argentina.

Con las elecciones de octubre en el horizonte, el mensaje de La Libertad Avanza es claro: el futuro del país está en juego y la continuidad del proyecto libertario depende del respaldo popular.

Informe de Federico Borello.