Gabriel Bornoroni: “Córdoba volverá a salvar a la Argentina del kirchnerismo”

FOTO: Bornoroni, eufórico en el acto de Milei en la ciudad de Córdoba.

El presidente de la Nación, Javier Milei, dio inicio este viernes a su campaña electoral en la provincia de Córdoba, un bastión histórico de su proyecto político, La Libertad Avanza (LLA).

En una entrevista con Cadena 3, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados nacionales de LLA, expresó su entusiasmo por la visita presidencial y destacó el rol clave que los cordobeses jugarán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Como cordobés, estoy muy contento de que el presidente Milei haya elegido a Córdoba para arrancar la campaña. Los cordobeses siempre hemos tenido un afecto especial por él y por la idea de la libertad”, afirmó Bornoroni.

Según el diputado, la provincia tiene un historial de resistencia al kirchnerismo y, en esta oportunidad, “Córdoba volverá a salvar a la Argentina” de las fuerzas que, según él, se alinean con ese sector en el Congreso para “hacerle daño al país”.

Bornoroni se mostró confiado en el impacto electoral de LLA en la provincia, destacando la lista encabezada por Gonzalo Roca, a quien describió como “gente nueva” que representa los valores de cambio impulsados por Milei.

“Los cordobeses marcamos la tendencia en la Argentina y, en octubre, vamos a volver a hacerlo para que el presidente gane las elecciones”, aseguró.

El diputado también apuntó contra la clase política tradicional, incluyendo al exgobernador Juan Schiaretti, a quien acusó de prometer cambios sin haberlos concretado en décadas de gestión. “Los políticos dicen cosas en campaña, que después no cumplen. El único que dice lo que va a hacer y lo hace es el presidente Milei”, sentenció.

En este sentido, Bornoroni resaltó los logros del Gobierno, como la reducción de la inflación del 25% al 1,9%, y subrayó que el país está “en la mitad del camino” hacia la estabilidad económica.

La relación entre Milei y Schiaretti, que en algún momento pareció ser una alianza táctica, parece estar completamente rota. Bornoroni evitó entrar en detalles, pero criticó a los “viejos políticos históricos” que, según él, sólo buscan mantenerse en el poder sin ofrecer soluciones reales.

En este contexto, destacó la figura de Gonzalo Roca como un “outsider” que, al igual que Milei, puede desafiar a la “casta política” representada por Schiaretti, quien gobernó Córdoba en múltiples ocasiones.

“Milei era un outsider y hoy es presidente. Compitió contra la casta, que gastó 10 puntos del PBI y nos dejó en la miseria. Ahora estamos en el camino correcto, con un sacrificio que no podemos echar atrás”, afirmó, proyectando un futuro de “equilibrio fiscal sin inflación” y un país encaminado a convertirse en una potencia.

El acto de Milei en Córdoba, que incluyó un discurso en la Bolsa de Comercio, generó un fuerte eco en las redes sociales, con respuestas de Schiaretti y otros actores políticos.

Para Bornoroni, este contraste refleja la diferencia entre el proyecto de LLA y el de sus adversarios: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. Con este mensaje, el oficialismo busca consolidar su base en una provincia clave para definir el rumbo del país en las próximas elecciones.

Informe de Federico Borello.