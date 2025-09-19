En vivo

Notas

Milei lanzó la campaña y dijo que los audios de Spagnuolo fueron hechos con IA

Fue en un masivo acto en las escalinatas del Parque Sarmiento de Córdoba. Agradeció a la provincia por haberlo llevado a la Presidencia. Acusó a la oposición de “torpedear desde el Congreso” y criticó a Schiaretti. 

19/09/2025 | 20:36Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Milei, junto al primer candidato a diputado por Córdoba, Gonzalo Roca.

FOTO: Un enfervorizado Javier Milei, en el acto de campaña en Nueva Córdoba.

FOTO: Una multitud asiste al acto de campaña del líder libertario en Nueva Córdoba.

Tras su paso por la Bolsa de Comercio y la entrevista con Cadena 3, el presidente de la Nación, Javier Milei, cerró este viernes a la noche su paso por Córdoba con un masivo acto en la capital provincial, que se convirtió en el lanzamiento de la campaña nacional para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mitin se desarrolló en las escalinatas del Mirador del Coniferal en el Parque Sarmiento, ubicadas en avenida Poeta Lugones en barrio Nueva Córdoba, donde se congregó una multitud para apoyar al líder libertario.

En su discurso, el Presidente se refirió de manera elíptica el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se menciona el supuesto pago de coimas por medicamentos y que salpican a la hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

Al respecto, el mandatario dijo que los audios fueron creados con inteligencia artificial (IA) y cargó contra el kirchnerismo.

"Me encanta que ahora los 'kukas' son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e IA, mientras que ellos tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional", disparó el líder libertario.

"Quizás, cuando hacen el tres, son las causas que les faltan: Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y los Cuadernos de las Coimas, el choreo más grande de la historia de la humanidad", añadió.  

El jefe de Estado estuvo acompañado, entre otros dirigentes, por el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia, Gonzalo Roca, y por el jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.

Además, la comitiva estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la legisladora Lilia Lemoine.

En el lugar, el mismo donde Milei hizo campaña en 2022, se montó un importante operativo de seguridad.

Además, la Policía cortó los accesos a la avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, por lo que no hubo circulación de vehículos en la zona.

Informes de Jorge Mercado y Federico Borello. 

