El hijo del intendente radical de San Pedro Norte se postula por el peronismo

Luciano Garay tiene 32 años y es el candidato a intendente de San Pedro Norte del departamento Tulumba, a 185 kilómetros de Córdoba, por el partido Hacemos Unidos por Córdoba.

Lo llamativo es que es hijo del actual intendente, Adrián Garay, de tradición radical, también por su padre y abuelo de Luciano, quien maneja el destino de la localidad desde el año 1999.

En el año 2011, el actual intendente de San Pedro Norte, Adrián Garay, se enfrentó en las urnas a su expareja y madre de Luciano. Cuando el actual candidato fue consultado en ese momento, sólo dijo que “no fue a votar”.

En diálogo con Cadena 3, Luciano Garay habló sobre su candidatura y, consultado, recordó ese momento familiar y electoral.

“Hay ideas nuevas que queremos implementar en nuestro pueblo. No puedo hablar mal de la gestión de mi padre. Soy presidente del Concejo Deliberante y todos en el pueblo siempre decían que yo iba a ser el sucesor”, afirmó el candidato.

También agregó que le pidió a su padre que lo deje probar en la política: “Le dije a mi papá que me deje probar a ver si me gustaba o me dedicaba a otra cosa, soy periodista deportivo pero me ganó la pasión por la política.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado por el suceso familiar por la que fue mencionada su familia en 2011 dijo que “efectivamente al ser sus padres quienes confrontaban en las urnas decidió no ir a votar”.

Informe de Alejandro Bustos.