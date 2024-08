Córdoba: otra cadena de supermercados aceptará dólares "cara chica"

Tras las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una nueva cadena de supermercados en Córdoba anunció que aceptará el dólar "cara chica" en las transacciones de sus productos.

Hace unos días, el Grupo Dinosaurio fue uno de los primeros y este lunes fue el turno de Mariano Max. Juan Carlos Martín, representante de la cadena de supermercados aclaró que "siempre hemos recibido dólares como medio de pago. Lo que sí estaba pasando es que solo recibíamos los de cara grande".

"A partir de ahora hemos incorporado los billetes de dólares de cara chica", confirmó.

En ese sentido, explicó la operación: "Cuando el cliente va y pide pagar con el medio de pago en nuestro sistema, automáticamente cuando ingresas 100 dólares, el sistema dice que estás dando 130 y pico de mil pesos".

"El vuelto se entrega en pesos, ya que no se cuenta con cambio en dólares", indicó.

Por su parte, aclaró que no hay restricciones en la compra de productos. "No hay ningún problema, nunca lo hubo y no tiene por qué haberla. Lo tomamos como un medio de pago más", afirmó.

Además, Mariano Max como referencia el dólar blue de la ciudad de Córdoba, que suele tener un valor más alto que el de Buenos Aires.

Cómo funciona la modalidad en la cadena Dinosaurio Mall

Euclides Bugliotti indicó a Cadena 3 que el uso de dólares "cara chica" generó "un notable aumento en el uso de esta moneda como método de pago en los supermercados del Grupo Dinosaurio".

Según el director del Grupo, "se está moviendo desde que lo implementamos el lunes pasado", destacando que el volumen de operaciones ha crecido significativamente desde el anuncio de esta medida.

Bugliotti explicó que, aunque el sistema de pago en dólares se había implementado a principios de año, "los primeros meses, en enero y febrero, se movió un poco". Sin embargo, la situación cambió drásticamente la semana pasada, cuando se dio mayor difusión a la aceptación del dólar "cara chica".

"Creo que el aditamento de que empezamos a aceptar cara chica, eso sí que le dio un poco más de volumen y el tipo de cambio que favorece al consumidor", añadió.

Entrevista de "Informados, al Regreso". Informe de Jorge Mercado.