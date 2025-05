Horacio Llovet y las nuevas reglas de un mundo laboral en transformación

En el Día del Trabajador, mientras Argentina celebra a quienes mueven el país con su esfuerzo diario, el mundo del trabajo enfrenta una revolución silenciosa pero imparable.

En una entrevista exclusiva para el programa La Argentina Hoy, que conduce Sergio Suppo, el especialista en innovación laboral Horacio Llovet ofreció un diagnóstico lúcido sobre las transformaciones que están redefiniendo el empleo en el país y el mundo.

Desde el impacto de la inteligencia artificial hasta la necesidad de ser “eternos estudiantes”, Llovet pintó un panorama donde la adaptabilidad y la tecnología son las claves para sobrevivir y prosperar en un mercado laboral que evoluciona a velocidad vertiginosa.

Un mundo laboral que no espera

“La evolución del mundo de los negocios que estamos viviendo es una de las más rápidas de la historia”, afirmó Llovet, subrayando cómo la inteligencia artificial (IA) y los procesos de automatización están remodelando las formas de trabajar.

Lejos de la imagen tradicional del trabajador con casco y herramientas, el empleo actual exige habilidades tecnológicas y una mentalidad de aprendizaje continuo. “No te va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial, sino la persona que sepa dominarla”, sentenció, destacando que el dominio de herramientas digitales es hoy el equivalente a saber Excel en los años 90.

Llovet, un emprendedor que pasó de cocinar hamburguesas en McDonald’s a liderar una compañía tecnológica, señaló que el ritmo acelerado del cambio impacta especialmente a los mayores de 45 años, acostumbrados a un modelo donde un título universitario bastaba para una carrera estable.

“Hoy tenemos que ser eternos estudiantes”, insistió, en un contexto donde negocios nacen y mueren en semanas y donde el 90% de las startups desaparecen en su primer año. En Argentina, uno de los países con más emprendedores en Latinoamérica junto con Chile, esta dinámica está impulsando un auge del trabajo independiente y las plataformas digitales, como Uber, que desafían las legislaciones laborales tradicionales.

La educación, el talón de Aquiles y la gran oportunidad

Uno de los puntos más incisivos de la entrevista fue el análisis del sistema educativo. Llovet destacó que la educación se ha “federalizado” gracias a la tecnología, permitiendo que cualquier persona con acceso a internet pueda formarse en plataformas como Coursera, con certificaciones de universidades como MIT o Stanford. Sin embargo, el sistema educativo tradicional enfrenta un “tremendo desafío” para adaptarse a las demandas del mercado. “Antes no nos dejaban usar calculadoras; hoy, ¿cómo controlas que alguien no use IA para una tesis?”, reflexionó.

En su empresa tecnológica, Llovet ha desarrollado un videojuego de orientación vocacional que mapea las carreras disponibles en Argentina y recomienda opciones según las habilidades e intereses de los jóvenes. “Hace poco, a una chica le sugerimos especializarse en ciberseguridad para empresas de biotecnología, una carrera que hace unos años era impensable”, contó.

Este tipo de innovaciones busca cerrar la brecha entre la oferta educativa y las necesidades de un mercado que demanda profesiones como abogados especializados en ética de la IA o ingenieros con conocimientos digitales.

Reformas laborales: un debate urgente

La conversación también abordó un tema espinoso: la legislación laboral en Argentina. Con un 40% de informalidad y convenios colectivos que, según Llovet, parecen anclados en la tecnología de 1975, el país necesita una “evolución laboral” urgente. “No podemos seguir evaluando el mundo laboral con la mirada de los 70”, afirmó, abogando por un diálogo entre sindicatos, empresarios, trabajadores y el gobierno para actualizar las normas a la realidad de la economía digital.

Llovet destacó el crecimiento del monotributo y el empleo público en la última década, mientras el empleo privado formal apenas se movió. “Una PyME o una startup no puede pagar los mismos impuestos que una multinacional con gran respaldo”, señaló, apoyando las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, fue cauto al hablar de reducir la jornada laboral, una tendencia global que en Chile ya es ley (de 45 a 40 horas semanales). “En Argentina, con trabajadores que tienen dos empleos para sobrevivir, hablar de eso es prematuro. Primero hay que resolver la informalidad”, advirtió.

Generaciones en choque y el auge del bienestar

Llovet explicó cómo conviven bajo el mismo techo laboral los baby boomers, que buscaban estabilidad en una empresa para toda la vida; la generación X, obsesionada con el estatus; los millennials, que valoran el camino por sobre el destino; y la generación Z, que prioriza las emociones y el bienestar. “En Silicon Valley, el promedio de permanencia en una empresa top es de un año y nueve meses”, reveló, subrayando que la rotación laboral es la norma para los jóvenes, que no se “casan” con una compañía.

Para los trabajadores menores de 35 años, la decisión de quedarse o irse de un empleo depende de factores como el propósito de la empresa, su compromiso con el medio ambiente, las oportunidades de desarrollo personal y la flexibilidad. “Hoy el trabajo es el 30% de nuestras vidas, y los jóvenes quieren que sea significativo”, afirmó Llovet.

La pandemia, que rompió las barreras entre lo laboral y lo personal, consolidó el modelo híbrido (mezcla de trabajo presencial y remoto) como el más exitoso, aunque algunas empresas insisten en volver a la presencialidad total, un paso que Llovet considera “retroceder”.

Una invitación a repensar el trabajo

Antes de despedirse, Llovet dejó dos recomendaciones literarias para los oyentes de Cadena 3. La primera, Ikigai, del experto en bienestar Fernando Niizawa, explora la sabiduría japonesa para encontrar propósito en el trabajo y la vida. La segunda, su propio libro, El Juego de la Vida, relata su trayectoria desde McDonald’s hasta liderar una empresa tecnológica, con consejos para quienes buscan emprender en un mundo en constante cambio. “Espero que inspire a alguien a animarse”, cerró.

Entrevista de Sergio Suppo.