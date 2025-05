Charlotte Caniggia intenta clarificar su postura sobre la separación de Alex y Melody Luz

Charlotte Caniggia se expresó sobre la separación de su hermano Alex y Melody Luz, intentado calmar los rumores sobre su familia. Durante la entrevista, la mediática comentó que "es muy triste, no quiero opinar porque realmente es una situación dolorosa".

Con el objetivo de mostrar unidad familiar, Charlotte añadió: "todo está bien, soy la tía y acompaño a los dos para que estén bien y en familia". Sus declaraciones surgen en un momento complicado dado el contexto de los conflictos internos conocidos.

Al respecto de la relación de su ex cuñada con un conocido chef, Charlotte se mostró indiferente: "No sé, no miro nada, no es mi problema", afirmando que prefiere mantener su vida personal alejada de la atención pública, mientras cantaba "No es mi problema".

Asimismo, Charlotte reveló que la relación con sus padres ha mejorado: “Muy bien, mejorando. Por suerte, la familia está mejor. Está todo tranquilo. Hablo con mi papá y el otro día fui a verlo. Soy muy reservada, no subo fotos con mi familia, ni con mi sobrina”.

Respecto a la tensa relación entre su madre, Mariana Nanis, y su hermano Alex, afirmó: "Ahí anda la cosa, pero todo se puede solucionar; en la vida todo tiene solución menos la muerte". Con un toque de humor, concluyó que prefiere no hablar sobre esas controversias.

Finalmente, entre risas, Charlotte se dirigió a los reporteros, indicando: "Entiendo que en LAM siempre quieren revolver cosas, pero no voy a opinar nada". Cerró su intervención mientras se alejaba hacia un estacionamiento con un amigo.