Martín Demichelis contestó a Rodolfo D'Onofrio tras las críticas por su etapa en River

River Plate enfrenta agitados días tras las duras acusaciones de Rodolfo D'Onofrio, ex presidente del club, en contra de Martín Demichelis. Las declaraciones del exmandatario tuvieron lugar después de la aclamada victoria sobre Boca Juniors en el último Superclásico.

Durante una charla en el programa de streaming "Olga", D'Onofrio cuestionó el liderazgo de Demichelis, señalando su carencia de carisma y su manejo de los medios: "Demichelis no solo carece de carisma para conectar con los aficionados. Cometió un error que ni un niño de ocho años haría: hablar en off con varios periodistas sobre ciertos jugadores".

Además, D'Onofrio informó sobre una reunión que ocurrió en septiembre de 2023, donde el entonces entrenador dejó entrever a algunos periodistas que jugadores experimentados, como Enzo Pérez, serían ignorados en su gestión. Esta situación desencadenó un quiebre en las relaciones entre la dirección técnica y el plantel.

D'Onofrio no dudó en manifestar el impacto de esta acción con contundencia: "Romper todo. Cuando me enteré de eso, volví y les dije: ¡Lo tienen que despedir! Porque ya no podrá gestionar este grupo". También subrayó la necesidad de abordar conflictos de manera interna, sin involucrar a los medios: "No podés liderar más, se acabó el liderazgo. Demichelis se equivocó con Enzo porque era el capitán".

La respuesta de Demichelis a D'Onofrio

En una reciente conferencia de prensa en Monterrey, donde su equipo se prepara para enfrentarse a Pumas en la Liga MX, Demichelis abordó las afirmaciones del ex presidente de River: "Me quedo con ese Rodolfo D'Onofrio que me envió dos mensajes maravillosos, dándome la bienvenida y la despedida del club", indicó el DT, añadiendo: "Esos mensajes los guardo en mi WhatsApp y me los llevaré a la tumba".