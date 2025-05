Pullaro, ante la Asamblea Legislativa: "El método no es ajuste, es eficiencia"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró el año legislativo con un discurso medido aunque con algunas definiciones, a partir de lo que desplegó una narrativa estructurada en distintas temporalidades para evidenciar un proceso de cambio en marcha.

En poco menos de una hora, ante diputados y senadores, el mandatario combinó diagnósticos, datos y proyecciones que delinean una gestión enfocada en la eficiencia, el orden y el desarrollo.

Sin recurrir a confrontaciones directas, Pullaro se distanció tanto de la administración anterior como de ciertas políticas del gobierno nacional, aunque destacó coincidencias estratégicas como la necesidad de equilibrio fiscal. Su concepto central fue el de “método”, palabra que repitió insistentemente para definir su estilo de gobierno.

“El método no es el ajuste, sino la eficiencia al servicio de la inversión y del progreso”, sentenció. En esa línea, defendió el ahorro como herramienta para liberar recursos con destino a infraestructura, seguridad y desarrollo económico: “El ahorro no es un objetivo; es el medio para transformar la vida de la gente”.

Los pilares de su administración —orden, austeridad y control— fueron reivindicados no como fines en sí mismos, sino como instrumentos para construir un Estado eficaz. Subrayó que las políticas públicas deben ser evaluadas con métricas claras, bajo la premisa de que “lo que no se mide, no mejora”.

En materia económica, Pullaro caminó por una delgada línea: sostuvo la importancia de una administración ordenada de las cuentas, pero marcó diferencias en el modo de lograrlo. Rechazó de plano las retenciones agropecuarias —“ya no se soportan más”, afirmó— y cuestionó el estado de abandono de las rutas nacionales.

También anunció que Santa Fe llevará hasta la Corte Suprema el reclamo por los fondos previsionales, como parte de una estrategia institucional que busca resguardar los intereses provinciales sin caer en la confrontación directa.

En su mensaje también resonó una crítica al centralismo porteño, sin menciones explícitas al presidente Javier Milei, pero con referencias claras a un modelo que, según Pullaro, sigue concentrando recursos en Buenos Aires a expensas del interior productivo.

En contraposición, destacó la creación de la Región Litoral y el fortalecimiento de la Región Centro como herramientas para potenciar la competitividad de las provincias del interior.

El tema de la seguridad ocupó el primer tramo del discurso, como ya lo había hecho el año anterior. Pullaro recordó que al asumir, su gobierno enfrentó un escenario crítico, especialmente tras los ataques en Rosario que calificó como “terroristas”.

Frente a esa situación, defendió las políticas implementadas para retomar el control de las calles y de las cárceles, dejando en claro que la seguridad seguirá siendo una prioridad.

Hacia el final, el gobernador anunció el inicio formal del proceso de reforma constitucional para el próximo 14 de julio. Argumentó que su gestión eligió avanzar sobre una base de debate acumulado y no comenzar de cero, en referencia a la mora de tres décadas que pesa sobre la actualización de la Carta Magna provincial.

Reivindicó en ese contexto la figura de Raúl Alfonsín y su ética del servicio público: “Servir al Estado, no servirnos de él”. Además, anticipó que el objetivo de la reforma será modernizar las instituciones, ampliar la participación y eliminar privilegios, desmarcándose de interpretaciones que reducen la iniciativa a una posible reelección.

