Charlotte Caniggia habló de la separación de su hermano y Melody Luz

La familia Caniggia intenta persuadir la opinión pública y, entre conflictos internos y la separación de Alex, Charlotte sostuvo que está “todo bien” e intentó no “revolver mierd*”.

En principio, la mediática se sinceró: “ Es muy triste no quiero opinar porque es triste”, aunque en una nueva postura se refirió a su sobrina Venezia: “Está todo bien, soy la tia y acompaño a los dos para estar bien y en familia”.

En cuanto al supuesto nuevo vínculo de su ex cuñada, Melody Luz, con un reconocido cocinero, Charlotte se desligó: “No sé, no miro nada, no es mi problema” mientras cantaba con el puño en alto “No es mi pro-blema”.

Respecto al vínculo con sus padres remarcó: “Muy bien, mejorando, por suerte la familia está mejor. Está todo tranquilo. Hablo con mi papá y el otro día fui a verlo. El tema es que soy muy reservada, no subo fotos con mi familia, ni con mi sobrina”.

“Perfil bajo, hago show en la tele, pero de mi vida nada. Por suerte, el vínculo está mucho mejor”, continuó al tiempo que reafirmó que la relación entre Mariana Nanis y su hijo no pasaba el mejor momento: "Ahí anda la cosa, pero todo se puede solucionar ¡En la vida todo tiene solución menos la muerte!”.

Para concluir, la hija de “El Pájaro”, entre risas y tensión, apuntó contra el reportero que la entrevistó: “Entiendo que en LAM siempre quieren revolver mierd*, pero no voy a opinar nada -entre risas-”. Cerró mientras corría con su amigo hacia un estacionamiento.