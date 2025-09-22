Carlos Gutiérrez: "La suspensión de las retenciones es una medida electoralista"

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno dispuso suspender las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre.

La medida busca generar una mayor oferta de dólares luego de varios días de suba que llevaron la cotización oficial a $1515 y le provocaron pérdidas de casi 1000 millones en las reservas del BCRA.

Carlos Gutiérrez, diputado nacional de Hacemos Unidos por Córdoba señaló en diálogo con Cadena 3: "No cabe duda que esta es una medida electoralista".

Además, propuso que las reducciones deberían ser permanentes mediante una ley del Congreso para evitar cambios que afecten la producción.

El diputado remarcó que "más del setenta por ciento de la cosecha ya no está en manos de pequeños productores", lo que pone en evidencia la desigualdad en el sector.

Gutiérrez añadió que el país pierde oportunidades al no fomentar un aumento en la producción, sugiriendo que esto podría estar relacionado con la falta de políticas coherentes y de largo plazo.

Gutiérrez menciona que la quita de retenciones podría costar alrededor de mil ochocientos millones de dólares y que esto representaría entre el cero coma dos y el cero coma tres por ciento del PBI.

"Ojalá que lo podamos discutir en el marco del presupuesto los tantos proyectos que hay", concluyó.

