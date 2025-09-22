Una frase para salvar una economía (y un gobierno)

Por Chema Forte

Sobre el mercado financiero argentino se acumulaban los más negros nubarrones de tormenta. Pero una sola frase del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent ha conseguido que bajen la cotización del dólar y el riesgo país y suban las acciones y los bonos.

Todo lo que estoy escuchando y leyendo hoy me lleva, inexorablemente, a la calurosa mañana del 26 de julio de 2012. Ocurrió en Londres, en la Global Investment Conference, cuando el primer ministro británico, David Cameron convocó a más de doscientos inversores y una buena cantidad de autoridades económicas de todo el planeta, entre ellos el italiano Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo.

Estaban por comenzar los Juegos Olímpicos y en España -como en otros países del continente- el problema era la crisis de deuda soberana que devasta el continente desde la crisis de 2008.

En este contexto, Cameron presenta al Reino Unido como el mejor lugar para las finanzas y la inversión, tomando distancia de la crisis y dejando a Draghi con el difícil reto de defender tanto el Euro como la credibilidad de la Unión.

Por eso, hasta el día de hoy resuenan los ecos de las palabras del italiano en los salones del palacio Lancaster House. Comenzó su discurso comparando al euro con un abejorro: “según las leyes de la física, es imposible que pueda volar, y sin embargo lo consigue. Ahora, no obstante, el euro deberá convertirse en una verdadera abeja" para rematar con la frase clave: "Quisiera deciros otra cosa. En el ámbito de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro".

Y con eso fue suficiente, 'Whatever it takes'

Aquel día, Draghi con esa afirmación puso todo el peso del BCE para apoyar al euro, ahora vemos como se repite la historia y Bessent, ha comunicado al mundo que el dólar se pone al servicio del peso y, por lo tanto, que contempla "todas las opciones" para estabilizar la economía argentina y apoyar tanto al país como al Gobierno de Javier Milei, con quien, por cierto, se reunirá esta semana en Nueva York junto a Donald Trump.

"Argentina es un aliado de importancia sistémica para EEUU en América Latina, y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", escribió Bessent en X. No es una traducción literal, pero esta última frase se puede resumir en 'Whatever it takes'.

La cuestión es que el secretario del Tesoro ha avanzado ya cuales son algunas de las opciones que se plantea para ayudar a Argentina, aunque al insistir en que no se limitan solo a estas, abre la puerta a cualquier alternativa que se pueda imaginar.