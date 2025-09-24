Reclamo en Rosario por el triple femicidio en Florencio Varela: exigen justicia

Organizaciones sociales, feministas y agrupaciones de trabajadoras sexuales se congregaron este miércoles por la tarde en Plaza San Martín para reclamar justicia por Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en La Matanza. La concentración formó parte de una jornada nacional de protesta y visibilización.

Desde las 18, la plaza ubicada en pleno centro rosarino se llenó de banderas, pancartas y gritos de dolor y bronca. La convocatoria se replicó en múltiples ciudades del país, luego de que se conociera la noticia del hallazgo sin vida de las tres jóvenes, que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre. Sus cuerpos fueron encontrados días después en una vivienda del partido bonaerense de La Matanza.

Durante la concentración, diversas voces tomaron la palabra para denunciar la inacción estatal, el abandono de las políticas de género y la urgencia de declarar la emergencia nacional en violencia machista.

Una de las intervenciones más contundentes fue la de Gabriela, trabajadora sexual callejera y referente de Ammar Rosario, quien expresó: “Sabemos lo que es estar en la calle, sabemos que la policía y las bandas narcos dominan los territorios, y que el Estado, con este gobierno neoliberal y fascista, nos abandona. Siempre se pone el foco en qué hacían las chicas, por qué se subieron a una camioneta, en vez de mirar lo que realmente está pasando. Nos siguen estigmatizando y condenando por ejercer un trabajo que aún es clandestino. Nuestra lucha es por derechos laborales y por una vida sin violencia”.

Y añadió: “Cada vez que sucede algo así, nos preguntamos qué hicimos mal, en vez de preguntarnos qué está haciendo mal el Estado. Siempre se necesita una tragedia para que se escuche un nombre, una historia, una lucha. Pero acá estamos, en las calles, porque las grandes batallas se ganan en las calles. Y aunque hoy vemos cómo retrocedemos con estos gobiernos, seguimos saliendo, porque las calles son nuestras, del pueblo”.

En el mismo sentido, el colectivo Ni Una Menos y el área de género de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitieron un comunicado en el que señalaron: “Acompañamos a las familias y amigues de Morena, Brenda y Lara en estos momentos tan duros. Repudiamos la violencia que sufrimos sobre nuestras cuerpas, el abandono del Estado que no garantiza políticas públicas eficaces, y la constante invisibilización del problema”.

La manifestación en Rosario dejó en claro que la lucha sigue vigente y que, ante cada nuevo femicidio, se renueva el compromiso de exigir justicia, visibilidad y derechos concretos para mujeres y disidencias.

Informe de Agostina Meneghetti.