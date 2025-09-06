Detuvieron a un hombre por violencia de género y secuestro de armas en Rosario

FOTO: La policía localizó al hombre en la zona de calle White al 7000.

La Policía de Rosario detuvo a A. Pablo Gastón, de 25 años, tras una denuncia por violencia de género realizada por su pareja, Luciana Abril, de 22 años. El hecho ocurrió durante la jornada de ayer, en un domicilio de la calle Provincias Unidas al 1100, donde la víctima aseguró haber sido golpeada y amenazada por el detenido.

Durante la intervención, la mujer entregó a los efectivos una caja de cartuchos calibre 22 y manifestó que su pareja podría tener un arma de fuego. La policía localizó al hombre en la zona de calle White al 7000, donde se procedió a su identificación y control. Posteriormente, con autorización del principal morador, se registró su domicilio, secuestrando diversos cartuchos y municiones de distintos calibres.

Entre los elementos incautados se encuentran un tarro de plástico con varias cajas de cartuchos calibre 22 de diferentes marcas e inscripciones, un frasco con 21 cartuchos, una vaina calibre 22 y cartuchos de escopeta y otros calibres, además de una cartuchera tipo muslera de color negra.

En paralelo, los móviles policiales se dirigieron a calle Colombia al 1100, donde otro hombre, Leandro Adrián L., de 38 años, entregó un revolver calibre 22 con marca y numeración suprimida, con siete cartuchos intactos, envuelto en cinta negra. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

El procedimiento quedó a cargo de la Seccional 12°, y el fiscal de turno, Dr. Vitola, dispuso las medidas de rigor y la puesta en conocimiento del sumariante. La víctima se encuentra fuera de peligro y se realizaron todos los pasos legales correspondientes para garantizar su protección.