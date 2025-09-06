En vivo

Sociedad

Scaglia: “Santa Fe avanza hacia el mejor Servicio Penitenciario del país”

La vicegobernadora encabezó el acto de ascensos en Las Flores y destacó la inversión provincial en infraestructura, equipamiento y capacitación para fortalecer el sistema penitenciario santafesino.

06/09/2025 | 08:19

FOTO: Masneri informó que se ascendió a 891 agentes, entre ellos 147 oficiales.

La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezó esta semana el acto de ascensos del personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), realizado en la Unidad Penitenciaria Nº 2 Las Flores, en la capital provincial. Allí destacó el “método” que impulsa la gestión y aseguró: “Damos garantías que en la cárcel nadie podrá seguir cometiendo delitos hacia afuera”.

Los ascensos fueron oficializados a través de los decretos 1777 y 1825 firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro en agosto. El primero dispuso la promoción al grado inmediato superior de personal superior y subalterno del Servicio Penitenciario desde el 1° de enero de 2025, mientras que el segundo otorgó ascensos retroactivos al 1° de enero de 2024 al personal de planta permanente del Iapip.

Durante el acto, Scaglia remarcó que la seguridad pública es “una pata fundamental de la gestión” y subrayó la inversión provincial en infraestructura y equipamiento penitenciario. En ese sentido, señaló que el Gobierno prevé construir 7.300 nuevas plazas carcelarias en cuatro años, lo que permitirá duplicar la capacidad actual. “Estamos cambiando la ley y el paradigma del sistema, con firmeza en las decisiones y compromiso en la infraestructura, para que el sistema penitenciario sea fuerte y respetado”, afirmó.

La vicegobernadora también valoró el trabajo del personal, al destacar su rol en la reinserción y capacitación laboral de los internos. “En Santa Fe existe un método y un camino que nos está llevando a ser el mejor Servicio Penitenciario de Argentina”, aseguró.

En el acto estuvieron presentes la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la subdirectora general del Servicio Penitenciario, Gabriela Tarnowski; la directora del Iapip, Rocío Zanon; y el director de la Unidad Penitenciaria N° 2, Martín Vivas, entre otros funcionarios.

Masneri informó que se ascendió a 891 agentes, entre ellos 147 oficiales y 744 suboficiales, lo que representa un 25 % del personal penitenciario, y anticipó que antes de 2027 se alcanzará un incremento del 50 % en la planta de agentes. En tanto, Zanon resaltó que los ascensos reconocen “el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio” de los trabajadores y trabajadoras que sostienen la tarea de garantizar seguridad, promover la reinserción y fortalecer la cultura del trabajo en contextos de encierro.

Lectura rápida

¿Quién encabezó el acto de ascensos del personal penitenciario? La vicegobernadora Gisela Scaglia.

¿Qué se oficializó a través de los decretos 1777 y 1825? Los ascensos del personal del Servicio Penitenciario y del Iapip.

¿Cuántas nuevas plazas carcelarias se prevé construir? Se prevé construir 7.300 nuevas plazas carcelarias en cuatro años.

¿Cuántos agentes fueron ascendidos? Se ascendió a 891 agentes.

¿Qué porcentaje del personal penitenciario representa el ascenso? Representa un 25 % del personal penitenciario.

