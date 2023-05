Una mendocina crea contenido sobre discapacidad visual en su cuenta de Instagram

Cecilia Flores tiene 31 años y es ciega de nacimiento. Su pasión es la natación pero también crea conciencia sobre la discapacidad visual a través de sus redes sociales y videos que comparte en Instagram, donde tiene miles y miles de seguidores.

Su actitud inquieta la llevó a nadar aguas abiertas en los lagos mendocinos como Potrerillos, cuando hace apenas seis años que aprendió el deporte en el club Regatas.

"No había nada adaptado en ese lugar para mí y aprendí a la par de un grupo y de a poco comencé a interiorizarme con las cosas de la natación adaptada", contó a Cadena 3.

"Aprendí natación de la manera convencional y luego me interioricé en el nado adaptado", agregó.

Su sueño es poder competir a nivel país.

Con su padre Juan quien la apoya y ayuda con la grabación de algunos videos

En cuanto al contenido que crea para redes sociales asegura que "está bueno que la gente no se asuste ante la discapacidad, sino que se acerque y no vean siempre primero lo que no pueden hacer, sino que vean a las personas".

En los videos que ella comparte cuenta el día a día de las personas ciegas para enfrentarse a distintas situaciones, también tiene anécdotas que toma con humor y otros datos importantes para tener en cuenta.

Cecilia Flores , Nadadora del Club Regatas, tras nadar en el lago Potrerillos

Informe de Laura Carbonari